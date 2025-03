Rossana Reguillo habla sobre la “Cartografía de la Ausencia” para recuperar los rostros de desaparecidos

La investigadora, Rossana Reguillo, dio a conocer que hoy miércoles 19 de marzo se presentará en la Ciudad Creativa Digital la “Cartografía de la Ausencia” a las seis de la tarde, un proyecto que inicio Héctor Piña, profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), “un trabajo extraordinario sobre periodismo”, así lo dijo en entrevista con Gabriela Warkentin.

Reguillo informó que Héctor Piña comenzó a trabajar con mapas, “así empezó a tomar forma”, está trabajando con equipo comprometido con el tema digital y social, “más mi trabajo que es orientar simbolismos” con el objetivo de recuperar los rostros de desaparecidos “que cierto sector de la sociedad quiere poner en el olvido… es un mosaico enorme con miles de fichas” reunidas en un solo lugar.

Es preciso conversar, escucharnos, abrazarnos, cuidarrnos. Y acompañar a las madres buscadoras en estos días en que todo parece estar hecho trizas. pic.twitter.com/l4Sdy4Qxog — Cartografía de la Ausencia (@cartodeausencia) March 19, 2025

La “Cartografía de la Ausencia” contiene los siguientes elementos:

El objetivo es reponer la identidad, recuperar los rostros de las personas desaparecidas.

Mostrar el tiempo que estas personas llevan desaparecidas, en su mayoría jóvenes.

Visibilizar el calvario que sus familias y madres buscadoras llevan al localizarlos.

“La cartografía es una contribución enorme para poner la tecnología para el bien común, yo estoy muy satisfecha de lo logrado”, puntualizó.

¿De qué trata el proyecto "Cartografía de la Ausencia" (@cartodeausencia)? Solidaridad y acompañamiento en la lucha de las madres buscadoras.#AlAire 🎙️ @rossanareguillo, investigadora nacional emérita del SNI.



🎙️ @warkentin

🔴https://t.co/77yQWjqXwG https://t.co/PiPyRHCvV4 — Así Las Cosas (@asilascosasw) March 19, 2025

Sobre el Rancho Izaguirre la investigadora señaló que de alguna manera había una intuición de que existía, “estas imágenes me parecen brutales… se habla de una producción de muerte sistemática, un aparato, un sistema que busca la producción de cadáveres para acumular poder y ganancia, esto me parece brutal… Algo importante es no perder de vista que muchas comunidades trabajan a través de la paralegalidad, no importa lo legal sino la producción de un segundo estado”.

