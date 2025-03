Ya no hay razón para que la CNTE tome instalaciones de la Cámara de Diputados: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adelantó que la presidenta Claudia Sheinbaum decidió retirar su iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE, con el propósito de facilitar acuerdos con el magisterio.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, dio a conocer la decisión de la mandataria y expresó que de acuerdo con el artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, Sheinbaum Pardo tiene facultades para dar marcha atrás a sus propuestas de ley.

“La Presidenta @Claudiashein puede retirar las iniciativas que presente. Nos informó, como Cámara de origen, que retira la de reforma a la Ley del ISSSTE, para facilitar acuerdos con el magisterio. Procederemos conforme a la ley”.

Poco ante de informar sobre la determinación de la presidenta Sheinbaum, en entrevista, Ricardo Monreal dijo que no hay ninguna justificación para que los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protesten este miércoles en las afueras de la Cámara de Diputados y que en caso de que se bloqueen todos los accesos al recinto, se buscará una sede alterna para no interrumpir los trabajos en el pleno.

“Nosotros creemos que no hay justificación para que suspendamos actividades o nos permitan trabajar, porque hemos dicho una y otra vez que, en el caso de la Ley del ISSSTE, que es la que ellos están impugnando y con ese propósito se están movilizando, que no tiene razón porque esa ley no se aprobará hasta en tanto se tengan acuerdo con ellos.

Entonces, el que nos interrumpa o nos suspendan nuestras actividades, no hay problema, vamos a actuar con mucha serenidad y prudencia”

Ricardo Monreal adelantó que en la sesión de este miércoles se discutirá y aprobará una reforma a la Constitución en materia administrativa y de digitalización propuestas por la titular del Ejecutivo Federal, ya que este mismo martes se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales.

La titular del Poder Ejecutivo federal, la Dra. @Claudiashein, formalizó por escrito a la @Mx_Diputados su solicitud de retirar la iniciativa de reformas a la Ley del ISSSTE que presentó con anterioridad. Procederemos conforme a la ley. pic.twitter.com/DrD6FtmPKC — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) March 19, 2025

