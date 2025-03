Aclara Ebrard que estimaciones de la OCDE “es con aranceles”

Optimista como siempre, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, desestimó las previsiones de la OCDE que señala que nuestro país no tendrá un crecimiento económico como el que estiman las autoridades del Gobierno de México debido a la imposición de aranceles por parte de Donald Trump a productos mexicanos.

Al encabezar en su dependencia la campaña “Hecho en México”, a la que sumó la empresa de electrodomésticos MABE, Ebrard Casaubón, aseguró que él ve improbable el tema de la aplicación de aranceles.

Refrigeradores Mabe : Hecho en México !! pic.twitter.com/8SLC44ZHaO — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 18, 2025

“Bueno esa es la estimación que presentó la OCDE es con tarifas. Esa estimación que es bueno conocer, está estimada si nos ponen un arancel a México de 25% como se había anunciado apenas hace unos días. Entonces con un arancel de 25% tiene un impacto en el crecimiento del país, es lo que están presentando. — Señaló Marcelo Ebrard

“¿Por qué contrasta? porque hay otros países que no están tan integrados a Estados Unidos, entonces su impacto no es del mismo tamaño, por eso si hay una arancel de 25%, que yo lo veo improbable, de hecho ahorita no lo hay”.

En ese mismo tenor y sobre la opinión de muchos organismos y especialistas internacionales que han señalado que nuestro país ya entró en una recesión económica, Ebrard manifestó su esperanza en que esto no ocurra y dijo que ello dependerá de las decisiones que se tomenen Estados Unidos.

“Bueno espero que no, el tema de la recesión es algo que dependerá de las decisiones que tome Estados Unidos y de otros países del mundo” — Puntualizó Marcelo Ebrard

Sobre el “Operativo Limpieza” en contra del contrabando, el secretario de Economía adelantó que se ha avanzado mucho, y pronto dará detalles de operativos que ya se realizaron en contra de “empresas simuladoras”.

“Ya cerramos varias, las principales, y pues ahorita estamos en la etapa de agencias de aduanas, pronto les doy noticias" — anunció el secretario de Economía

