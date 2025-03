Arranca SEP Jornada Nacional por la Paz y contra las Adicciones

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, hizo un llamado a los jóvenes a mantenerse informados para no caer en la trampa que representa el consumo de drogas que tarde o temprano, alertó, conducen a la muerte.

“Se trata de que todas y todos tengamos información y hagamos conciencia de la gravedad que representa el consumo de drogas, no caer en la trampa de que se siente bien, de que me hace sentir bien, no, tarde o temprano las drogas conducen a la muerte”, alertó el secretario de Educación Pública.

Al encabezar el arranque de la “Jornada Nacional por la Paz y contra las Adicciones”, en el marco de la Estrategia Nacional de Prevención “El fentanilo te mata. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz”, celebrada en la Escuela Secundaria N°8 “Tomás Garrigue Masaryk” de la Ciudad de México, Delgado Carrillo celebró esta iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum de organizar un gran festival en todas las secundarias y preparatorias públicas de México, enfocado en actividades culturales, artísticas y deportivas, así como dicha jornada.

El secretario @PabloYanesRizo asistió, en representación de @ClaraBrugadaM, a la “Jornada Nacional por la Paz y Contra las Adicciones”, que presidió @mario_delgado, titular de la @SEP_mx, en la que también estuvieron @ConcheirLuciano, de la Autoridad Educativa Federal en la… pic.twitter.com/uV8KA0Z3Ix — SECTEI CDMX (@SECTEI_CDMX) March 14, 2025

Durante su discurso el titular de la SEP enfatizó la importancia de la convivencia, el respeto por la diversidad y la prevención del consumo de drogas.

“Y también por qué, por la paz, porque todas y todos tenemos que enseñar a respetarnos, a convivir en armonía, a aceptar a todas y a todos los demás, porque lo que nos hace diferente, nos hace únicos e irrepetibles a todas y todos nosotros y eso merece un gran respeto, ese es el principio para no tener violencia”.

Por último, Delgado Carrillo invitó a disfrutar del evento y destacó que esta jornada se realiza en todo el país y de ahí partió hacia el Aeropuerto porque informó acompañará a la presidenta Sheinbaum quien este fin de semana estará en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas.

Escuela Secundaria Ofic. No. 0865

"EMILIANO ZAPATA"

El fentanilo te mata. Aléjate de las drogas. Elige ser FELIZ. #ElFentaniloTeMata #AléjateDeLasDrogas @SEP_mx @EMILIANOZA0865

Jornada Nacional de la Escuela a la Comunidad pic.twitter.com/F5uI9F0eBK — EMILIANO ZAPATA (@EMILIANOZA0865) March 14, 2025

Síguenos en Google News y encuentra más información