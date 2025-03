ONU advierte que el fentanilo ha aumentado su consumo en México, ¿a qué se debe?

La ONU ha señalado que el consumo de fentanilo en México ha aumentado debido a una serie de factores interrelacionados, tanto a nivel global como local. Te contamos qué dicen los expertos sobre este tema.

¿Por qué el fentanilo ha aumentado su consumo en el país?

El aumento del consumo de fentanilo en el país es un fenómeno complejo que refleja las grietas de un sistema capitalista que no ha logrado mantener un equilibrio de salud ante la droga “más peligrosa” que se considera actualmente.

Lo que comenzó como un problema de salud limitado a Estados Unidos, donde la crisis de los opioides se había instalado con fuerza, ha llegado a México de manera silenciosa e imparable.

El fentanilo, menciona la ONU, ha aumentado su consumo debido a tres características:

Es barato

Es altamente efectivo

Es fácil de transportar

Pero su impacto va mucho más allá de eso, pues la delgada línea entre la vida y la muerte que enfrenta esta potente droga, puede traer consecuencias a la vida de quienes la consumen.

Lo que comenzó como una búsqueda por algo más fuerte o “intenso” se convierte en una sentencia de muerte en muchos casos, pues la línea entre el uso recreativo y la sobredosis es tan fina que es casi invisible para quienes consumen.

Este problema no solo es una crisis de salud pública, sino también una crisis de seguridad, economía y bienestar. México no solo enfrenta el desafío de combatir la venta y distribución de fentanilo, sino que debe enfrentarse a los daños colaterales que esta droga provoca: comunidades rotas, familias destruidas y un sistema de salud pública que no da abasto para tratar la creciente ola de sobredosis.

Asimismo, la ONU ha exhortado para que las autoridades correspondientes, puedan brindar información fidedigna sobre lo que conlleva consumirla, ya que aseguran, la desinformación juega un papel fundamental para poner freno a un mercado tan diverso.

