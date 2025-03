Pareciera que retrasan el documento para desafuero de Cuauhtémoc Blanco: Germán Martínez Cázares

El diputado federal por el PAN, Germán Martínez Cázares, habló en entrevista con Carlos Loret de Mola sobre el desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco y dijo que no han tenido acceso al expediente en el que es acusado por el delito de violación, no han realizado una sesión para revisar las pruebas, se ingresó a la Cámara y el 6 de febrero inicio el proceso “arrastraron los pies, no quieren entrar al asunto”, se tiene que resolver en este periodo ordinario y sospecha que quieren retrasarlo al próximo para “repartir mantos de impunidad”.

“A mí ya me conocen, PAN y Morena, yo no me presto a eso, intercambio de impunidades, venganza, si yo veo Cuauhtémoc Blanco no tiene nada, si están armando cuento igual a lo de Alito estoy en el derecho imparcial. La verdad Morena luego hace cada cochinada, leyes, en cuentas al Poder Judicial, yo no estoy juzgando a nadie porque no me sueltan todo el expediente de ambos casos”.

Martínez Cázares señaló que se tienen que revisar tres situaciones en el caso de Cuauhtémoc Blanco:

Si tiene fuero o no.

Si hay un delito claro de violación.

Si existen los elementos suficientes como lo asegura la Fiscalía de Morelos.

El diputado federal por el PAN puntualizó que todo servidor público o persona cuando entra a proceso de juzgamiento es inocente, “yo insisto en que yo lo presumo inocente, pero al mismos tiempo no me presto a revictimizar a una mujer que denunció una violación, vamos a estar revisando si ocurrió, yo no tengo atribuciones, eso lo revisará el juez con las reglas del caso, que me enseñen el expediente, si hay elementos probatorios estaré a favor de ese y todos los expedientes, sea del PAN o del PRI”.

