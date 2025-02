Desafuero de Cuauhtémoc Blanco y Alito Moreno podrían decidirse la próxima semana

El presidente de la Sección Instructiva de la Cámara de Diputados, Hugo Erik Flores, adelantó que el próximo miércoles 19 de febrero se decidirá si se da entrada al proceso de desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco, el senador Alejandro Moreno y dos ex diputados de Baja California.

El presidente de esta instancia que revisa las denuncias de desafuero y juicio político contra servidores públicos acusados de presuntos delitos, dijo que en estos días revisarán muy bien los casos pues han encontrado algunos problemas técnicos en las solicitudes de los juicios de desafuero contra dichos legisladores o los ex legisladores morenistas acusados de corrupción Rubén Muñoz y Sonia Murillo.

Hugo Erik Flores aseguró que los cuatro integrantes de la Sección Instructora (dos de Morena, uno del Partido Verde y uno más del PAN), van a deliberar con toda libertad sin presiones de nada ni de nadie para decidir en favor o en contra de los imputados.

“Vamos a ver cuatro casos, son dos ex diputados federales de Baja California, uno es este del que estamos comentando y el otro es el del senador Alejandro Moreno, no hay ninguna presión de nadie, no he hablado con ningún funcionario federal, entonces, no hay presiones de nadie. Bueno, vamos a presentar estos cuatro expedientes, no hay ningún caso de juicio político, todos son casos de juicio de procedencia, no hay ningún caso de juicio político. Los ex diputados son de Morena y bueno, ya es conocido el caso del senador Alejandro Moreno y el del diputado Blanco”.

Por su parte, el diputado panista Germán Martínez, el único de oposición integrante de la Sección Instructora, advirtió que él no será palero de nadie y si procede alguno de los casos, no habrá impunidad. Sostuvo que en el tema de delitos sexuales debe asumirse la perspectiva de género y recibir el castigo correspondiente.

“Para nosotros es importante que no haya impunidad y que los asuntos que involucran a mujeres se resuelvan con perspectiva de género, en favor de las víctimas y en sentido que se cumpla formalmente con todo para que no se caigan los expedientes. No vengo aquí a arrastrar los pies ni ser palero de nadie”.

A su vez, el diputado del Partido Verde, Raúl Bolaños Cacho, dijo que este miércoles se acordó revisar los cuatros relevantes y su ruta jurídica, así como todo el rezago que hay respecto a solicitudes de juicio político o de desafuero en la Sección Instructora.

CUAUHTÉMOC BLANCO, ACUSADO DE ABUSO SEXUAL

El exfutbolista y también exgobernador de Morelos, ha sido señalado directamente por su media hermana, de haber intentado abusar sexualmente de ella, por lo que la semana pasada, el entonces Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, había pedido su desafuero para que se lleve a cabo una investigación en su contra.

Blanco ha negado todo tipo de acusaciones y dijo estar abierto a colaborar con las autoridades, a la vez que buscará impulsar una ley que proteja a los hombres de difamaciones de mujeres en casos de presuntos delitos cometidos.

Por su parte, el líder del Partido Revolucionario Institucional, tiene una acusación por presunto enriquecimiento ilícito, que data del año 2022, impulsada por la Fiscalía de Campeche.