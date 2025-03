Desde que llegó Sheinbaum “no ha mejorado”, es momento de hablar de la violencia que vive el país: Renata Villarreal

La cofundadora de la colectiva Marea Verde México, Renata Villarreal, al ser cuestionada en entrevista con Carlos Loret de Mola sobre si habían cambiado las cosas para las mujeres desde que llegó a la Presidencia Claudia Sheinbaum señaló que desde su perspectiva no, “nada ha mejorado” y mencionó los hornos y fosas clandestinas que encontraron en Jalisco, “el problema es de todos… vamos a seguir marchando compañeras y madres, pintando muros”.

Villarreal dijo que hemos avanzado como sociedad en darnos cuenta de que algo está pasando, como sociedad civil se ha luchado por los desaparecidos a pesar de la muerte de activistas y las amenazas que reciben algunos, se han logrado algunas cosas a nivel de leyes, pero los ministerios públicos y fiscalías no funcionan, “quieren reformar el sistema judicial, pero saben dónde está el problema, la corrupción”.

“Lo que se hace muy triste es que se organice todo esto para cuidar puertas y cuidar muros no vidas humanas, no solo en tema de mujeres, estamos en una crisis, el tema de desaparecidos, la tremenda crisis de violencia y no se nos cuida a nadie, ahorita es 8M y estamos hablando de mujeres, pero es momento de hablar de la violencia en general que está viviendo el país”.

La cofundadora de la colectiva Marea Verde México señaló que las mujeres que vayan a las marchas tienen que ser inteligentes, “hablo de todos los gobiernos no me refiero a ninguno”, la iconoclasia que realizan 10 o 15 mujeres donde participan 70 mil la atención está en las que pintan paredes y pierde la importancia del trabajo que se realiza, “entonces eso significa para todo el mundo que lo hacemos por revoltosas y no por el problema que pasa el país”; a pesar de eso sirve lo que hacen las del bloque negro porque han logrado que las autoridades escuchen sus demandas.

Villarreal relató que en una ocasión se organizaron en la Glorieta de Insurgentes para exigir justicia por una agresión sexual a menor de edad, participaron las del bloque negro, lanzaron diamantina rosa al fiscal por encubrimiento del gobierno, gracias a eso Claudia Sheinbaum quien era la jefa de Gobierno de la capital se sentó a dialogar y prometió “hacer mesa de trabajo, tomó foto, la publico y nunca nos volvieron a buscar”, ponía pretextos, aunque tratamos de solucionarlos… cuando ella ganó, ojala cambie, estamos abiertas”.

La colectiva Marea Verde México lleva dos años sin ser convocantes principales y este año para la marcha del 8M no llamaron a reunirse en ningún lugar, están enfocadas en ser acompañantes fuertes de mujeres que se encuentran en prisión, en julio que cumplen seis años como colectiva darán a conocer de qué manera se reformaron en temas de acompañamiento.

Villarreal espera que en las marchas que se van a realizar por la conmemoración del Día de la Mujer no existan provocaciones, infiltrados, ni violencia y recomienda si van a asistir a alguna de las movilizaciones:

No ir sola

Tomar agua

Ir con ropa cómoda

Estar monitoreada por alguna persona desde casa

Tapar tatuajes que las identifiquen

No llevar mascotas

Si llevan menores de edad ir al frente

Identificar los contingentes de madres, discapacitados o donde van hombres

Identificar cual es el rumbo de la marcha

