Michel Franco presenta su película “Memory”

El director de cine, Michel Franco se encuentra en México promoviendo su película “Memory” la cual ha sido bien recibida por la crítica. En entrevista con Carlos Loret de Mola habló un poco sobre la trama y dijo que “tiene más corazón” y es más conmovedora que el resto de sus filmes.

“Empieza con esta mujer, Jessica, vive en Brooklyn, es madre soltera, es una mujer con un pasado complicado, va a una reunión de exalumnos… va a regañadientes de la hermana que tienen una vida mejor, la lleva a la reunión, ella está muy incómoda, un tipo que era compañero suyo la empieza a acosar al punto que ella se va de reunión. La sigue hasta su casa por el metro, se queda afuera de su casa toda la noche, es el principio, no sabemos a dónde va”, relató Franco.

El director de cine dijo que le preocupa la manera en la que las redes sociales han logrado que en cinco segundos se cambie la percepción de una persona ante cualquier tema, “se crucifica, es tremendo como la gente juzgamos a través de un videíto, no es bueno”, no es como en el cine “que es lo que me preocupa, me interesa” se dialoga con el público con ideas profundas para un análisis.

En la película “empezamos a entender quien es este cuate, cuáles son sus intensiones, no son tan oscuras, depende como juzgamos lo que vemos… los personajes se van encontrando, reconociendo, la película va a un lugar más luminoso”, señaló Franco.

