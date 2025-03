Reformas que refuerzan la soberanía nacional se aprobarán el martes: Ricardo Monreal

Al persistir los embates arancelarios de Donald Trump contra México, la Cámara de Diputados aprobará el próximo martes las reformas a los artículos 40 y 19 constitucionales para reforzar la soberanía nacional e incluir el terrorismo y tráfico ilícito de armas al catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa.

Así lo anunció el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, quien reiteró que estas reformas, que recién aprobó el Senado a petición de la presidenta Sheinbaum, también son una prioridad para la mayoría de los legisladores de San Lázaro ante las imposiciones groseras de impuestos a los productos mexicanos de exportación, aunque cambie de fecha la aplicación.

Converso con los medios de comunicación en la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/hU7QzGs08z — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) March 5, 2025

“El próximo martes el grupo parlamentario de Morena planteará que se aprueben las dos reformas a los artículos 19 y 30 constitucionales, donde se establece con toda claridad no a la injerencia de otros pises en la política interna, no a la invasión a nuestro país y no a la violación a nuestra soberanía”.

“Son reformas trascendentes que plantea la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum y las vamos a respaldar para otorgarle a la presidenta confianza y certidumbre jurídica”. — Señaló Ricardo Monreal

Ricardo Monreal pidió a todos los militantes y simpatizantes de Morena acudir al mitin del domingo en el Zócalo, en el que la presidenta dará a conocer su plan anti aranceles, y dijo que los legisladores morenistas acudirán a acompañar a Claudia Sheinbaum para apoyar su plan de defensa comercial.

Es más, consideró tomarse unos días para dar respuesta a las imposiciones arancelarias y esperar al resultado de su conversación telefónica de este jueves con Trump, fue una decisión muy prudente e inteligente de Claudia Sheinbaum.

“Yo creo que la Presidenta actuó de manera prudente y cuidadosa, esperando la conversación de mañana. Nosotros tenemos confianza en que la conversación de mañana va a ser importante y que no pueden mantenerse ese tipo de aranceles a nuestro país y pues obviamente la Presidenta está revisando la respuesta recíproca en el caso de que se mantengan, la respuesta reciproca a los aranceles que se aplicarían a mercancías norteamericanas”. — destacó Ricardo Monreal

Ricardo Monreal lamentó que algunos grupos de oposición no cierren filas en torno a la jefa del Estado mexicano y se alegren que se agreda a nuestro país.

