EE. UU. debe reflexionar… evento en Zócalo va, a pesar de la llamada con Trump: Sheinbaum

No habrá sumisión, fue lo que reiteró la presidenta Claudia Sheinbaum, al enfatizar que independientemente del resultado de la llamada que sostendrá este jueves con su homólogo estadounidense, Donald Trump, la asamblea informativa del próximo domingo en el Zócalo, se realizará.

Desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria aseguró que es necesaria la cercanía con los mexicanos ante las diversas decisiones que toma el gobierno de Estados Unidos.

“Sí sigue en pie, pase lo que pase nos vamos a ver para explicar, es muy importante explicar lo que está pasando porque primero, no mucha gente conoce lo que es un arancel, bueno desde ahí empezamos porque repito es un impuesto que se le pone a lo que exporta México a Estrados Unidos, es una decisión que toma el gobierno de Estados Unidos, pero desde ahí, es muy importante explicar que la decisión se está tomando unilateralmente por parte del gobierno de Estados Unidos, qué efectos puede tener en el país y qué decisiones hay que tomar para minimizar esos efectos o mitigar esos efectos y las decisiones que tienen que ver, pues con algo que están imponiendo a México”.

Sobre sus decisiones, indico que no se descarta una nueva comunicación con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, después que este anunció la aplicación de aranceles de represalia a los productos estadunidenses. También dijo, México podría estar buscando nuevos socios comerciales.

“Vamos a esperar estos días, la llamada y sí, con Canadá y otros países lo que sí puedo decirles es que es un momento muy definitivo para México, dependiendo lo que pase estos días, hasta el domingo, no va a haber sumisión, México es un gran país y las mexicanas y los mexicanos somos valientes, resistentes y el pueblo de México tiene mucha fuerza y nuestra economía está bien, pero no va a haber sumisión y sí, de darse ese día, las circunstancias vamos a buscar a Canadá y otros países”.

Insistió que es a Estados Unidos a quien afecta más la imposición de los gravámenes, lo cual, dijo, se reflejó con anuncio de algunas cadenas para aumentar el precio de sus productos. Después que el secretario de Comercio del país vecino, Howard Lutnick, señaló que podrían suavizarse los aranceles, Sheinbaum Pardo pidió a Estados Unidos reflexionar.

“Ellos también tienen que reflexionar frente a lo que ocurrió en estos días, ayer el Secretario de Comercio estaba buscando un esquema de acuerdo, recuerden que el Secretario de Comercio viene justamente de ser trader de la bolsa, entonces cuando ve la caída de las bolsas yo supongo que él mismo está buscando un esquema distinto, pero, pues, depende finalmente de la decisión del presidente Trump”.

La presidenta Sheinbaum insistió que Donald Trump no tiene justificación para incrementar el pago de aranceles, pues dijo que el gobierno mexicano ha dado resultados a los acuerdos en materia de migración, seguridad y comercio.

“Uno de los planteamientos que hace es ¿por qué México exporta tanto a Estados Unidos? Bueno porque tenemos un tratado comercial, tan sencillo como eso, un tratado comercial firmado por el propio presidente Trump que en su momento calificó como el tratado histórico mejor de todo el mundo ¿qué nosotros somos culpables que las empresas hayan venido a México para exportar a los Estados Unidos? Pues no, es resultado de una buena relación desde el primer periodo del presidente Trump y el tratado comercial que viene previo desde 1992, pero que ha sido muy exitoso”.

Por cierto, que en esta conferencia, la Jefa del Ejecutivo Federal lamentó la postura de la oposición que, dijo, criticó el evento del próximo domingo.

“Ya ven la oposición, que la verdad deberíamos estar sumados en esta, en vez de estar criticando, pues deberíamos estar sumados porque finalmente es la defensa del pueblo de México, no creo que ellos estén de acuerdo con el 25% de aranceles verdad, entonces están criticando que si se convoca a una movilización, pues es la manera en que estamos cerca del pueblo, tomando entre todos decisiones importantes para el futuro del país, nuestro gobierno va a estar cerca del pueblo, siempre, siempre, es lo principal”.

Al continuar con la crítica, negó que en caso de implementarse el cobro de aranceles a México, sus programas sociales tengan riesgo de disminuir o incluso desaparecer.

“Primero es, lamentable, por decir lo menos, celebrando que haya 25% de aranceles de una decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos, no es muy patriótico que digamos, pueden tener la diferencia con nosotros, pero ¿apoco están de acuerdo? Estaría bueno que lo dijeran… para saber su opinión, no tienen ningún riesgo los programas sociales, ninguno, los programas del bienestar, todos los programas del bienestar se mantengan o no los aranceles de Estados Unidos, están garantizados”.

Por cierto que tras calificar como muy buena la comunicación que este martes sostuvo con el presidente de Chile, Gabriel Boric, Sheinbaum Pardo informó que, entre otras cosas, este le manifestó su respaldo ante la actuación de Estados Unidos.