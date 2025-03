Así es el mapa digital de la Secretaría de Salud para consultar las sedes donde se realizan vasectomías gratuitas

La Secretaría de Salud junto con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, llaman a la población a consultar el mapa digital que contiene todas las sedes donde se realizan vasectomías gratis y sin bisturí.

¡Vasectomías gratis todo 2025! Así es el mapa digital

El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva ha hecho público un mapa digital interactivo donde puedes revisar los estados y entidades donde los hombres pueden realizarse una vasectomía gratis y sin bisturí.

Las autoridades correspondientes mencionan que este mapa se activó con el fin de repartir la responsabilidad de la planeación familiar. Aseguran que un elemento fundamental en el tema y en la anticoncepción es el fortalecimiento de las acciones dirigidas a la población masculina que contemplan la información, orientación y prevención de embarazos no intencionados.

Asimismo, la aceptación de la vasectomía como método permanente de regulación de la fecundidad, ha tenido un importante incremento en los últimos años. Esto denota que el género masculino ha comenzado a preocuparse por su salud reproductiva y equilibrar la responsabilidad que conlleva esta decisión.

El mapa digital interactivo brinda información a los interesados sobre las sedes, horario, dirección y teléfonos para comunicarte con ellos en caso de ser necesario.

Para buscar la unidad médica solicitada puedes:

Ingresa a esta página web oficial del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva

Selecciona la entidad federativa

Selecciona el municipio más cercano

Colocarás el cursor en el cuadrado naranja para conocer todos los datos de la sede seleccionada

La planificación familiar no es una tarea exclusiva de la mujer, es una responsabilidad de la pareja.

¡Aplícate con tu pareja! ¡Aplícate la #vasectomía!

Ubica la unidad de salud más cercana en nuestro directorio:

Es importante mencionar que los estados que cuentan con este método de vasectomía sin bisturí son:

Aguscalientes

Baja California y Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Chihuahua

CDMX

Coahuila

Colima

Durango

Edo. Mex

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Sinaloa

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

La vasectomía sin bisturí es un método de anticoncepción efectivo para hombres que no desean tener hijos (as) o que no planean tener más. Es un método permanente y el procedimiento dura solo 20 minutos.

