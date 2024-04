Lanzan campaña #MiVozPorEllos para prevenir el abuso sexual infantil

Cada minuto, 10.2 niños(as) son abusados sexualmente, y 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños, sufren de abuso sexual infantil, es por ello que cada año organizaciones como CRECE, Mamá con Ciencia y, por esta ocasión Fundación Freedom, se unen para alzar la voz con la campaña #MiVozPorEllos a través de herramientas con el objetivo de sensibilizar y concientizar que entre todos podemos cambiar las estadísticas, así lo dio a conocer en entrevista el presidente de Freedom Fernando Landeros.

“De lo que se trata es de crear conciencia del tema del abuso y de la trata sexual infantil que se ha convertido en un auténtico infierno en el país. En México se considera que que nuestro país es el paraíso del turismo sexual infantil se calcula que cada hora secuestran dos niños para ser explotados por la trata entonces es un tema que hay que tomar conciencia para poder frenarlo” dijo el también presidente de Fundación Teletón. —

En el lanzamiento de esta campaña se destacó que todos podemos influir a través de nuestras comunidades de redes sociales, no importa si son 10, 100, 10.000 o más; también se puede hacer difusión en la escuela de nuestros hijas e hijos, con nuestros vecinos o en el chat de mamá.

Si logramos detener el abuso de un solo niño o niña, tus acciones habrán valido la pena, destacó la directora general de Mamá Conciencia Paula Aguilar.

“Por cuarto año consecutivo nos unimos para movilizar en medios de comunicación a diferentes voces fuertes que nos ayudan a hacer un efecto dominó con la finalidad de vis civilizar de sensibilizar y de informar a toda la población a las familias a los cuidadores y a los niños en el tema de abuso sexual infantil y su prevención la idea es proporcionar directamente a su casa estos recursos de información que le ayuden a las personas a comprender que esto es una realidad que existe pero que hay mucho que podemos hacer por disminuir las terribles estadísticas.” —

Por otra parte, se subrayó que el abuso sexual infantil no es un problema de “NUESTROS” hijos, sino de TODOS los niños y niñas que hay en México y en el mundo.

Judith Amon de la organización CRECE, hizo un llamado para que por esta vez, seamos papás y mamás de todos los niños en México, y levantemos nuestra voz para detener el abuso infantil.

“Es imperativo proteger a nuestros niños y niñas de esta realidad para lograrlo, debemos asumir la responsabilidad de lo que nos competen y enfocarnos en lo que sí podemos hacer, la educación es clave en esta batalla como adultos como padres, aunque creíamos desde el amor, cometemos errores y es natural la perfección en este proceso, no existe pero cuando sabemos que el abuso sexual infantil es un riesgo real que puede afectar a cualquier niño incluyendo a nuestros hijos e hijas, no actuar es un acto negligente por eso no es opción al tomar acción y actuar. En este caso implica informarnos educarnos y adquiere herramientas que nos permitan prevenir una situación que podría impactar negativamente la calidad de vida de nuestros hijos”, exhortó la activista.

Cabe destacar que #MiVozPorEllos es una iniciativa impulsada en el País por la terapeuta de neurodesarrollo infantil Judith Amon Kannan, la cual comenzó a tomar fuerza en redes sociales desde 2021, gracias a ello se han sumado varios famosos tales como el futbolista Andrés Guardado, las actrices Aislinn Derbez y Fernanda Castillo, entre otros.

La campaña inició este lunes 29 de abril y culminará un mes después.