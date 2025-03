Respalda Ebrard la decisión de Sheinbaum de imponer aranceles a EUA

Ante la imposición de tarifas arancelarias que se determinó el día de ayer por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, calificó de “tarifas infundadas”.

A través de un mensaje videograbado, Ebrard advirtió que estas medidas “van a tener muchos costos y pues estamos trabajando precisamente en torno a ese tema que, pues, es prioritario para todas, para todos”, y para ello dijo, es precisamente la estrategia presidencial denominada “Plan México”.

Acerca de la imposición de aranceles por parte de Estados a México, les comparto la siguiente información. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la posición de México ante las tarifas impuestas por Estados Unidos. Es la voz del sentido común y la firmeza para defender a nuestro país 🇲🇽

¿De qué trata Hecho en México?

“Esta campaña de Hecho en México es una ruta para que no tengamos sorpresas o para que no tengamos circunstancias no previstas, o bien que tengamos nuevos acontecimientos y no estemos preparados. Entonces el Plan México es una ruta para sortear, pues lo que estamos viviendo, que ya se veía venir hace algunas semanas como una posibilidad”.

Esto dijo, significa más inversión, más innovación y significa apoyo a las empresas de diferentes tamaños, grandes, pequeñas, medianas y aprovechó para manifestar su respaldo a la decisión tomada por la Presidenta Claudia Sheinbaum anunciada en su conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional.

“Me pareció que el mensaje de la presidenta Sheinbaum esta mañana fue muy bueno. Su firmeza sin caer en precipitaciones ha mostrado mucha templanza en el manejo de esta situación sangre fría y aquí estamos trabajando y vamos a salir adelante”, dijo optimista Ebrard.

Asimismo, se disculpó con la gobernadora de Morelos Margarita González Alba, por no haber asistido al arranque de la campaña para “Hecho en México”. Pues destacó, es en Morelos el primer estado de la República que se está haciendo esto.

Sin embargo, destacó que se está invitando a un consejo a los integrantes, principalmente de diferentes sectores, para acompañar esta campaña y lo que son las inversiones que están asociadas al Plan México, porque recuerden que Hecho en México es parte del plan México, subrayó.