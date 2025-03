“Medidas arancelarias” de la Presidenta dan pie a la negociación: Gerardo Esquivel

México buscará eliminar los aranceles impuestos por Estados Unidos en un plazo razonablemente corto, lo que no es del todo improbable, afirmó el ex subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, en entrevista para “Así las Cosas” con Carlos Loret de Mola.

Aseguró sobre la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a la entrada en vigor de los aranceles del 25% a nuestros productos, “a mí no me pareció mal, en el sentido de seguir siendo prudente”.

Detalló que la mandataria mexicana habló de dos tipos de medidas no arancelarias, como “poner aranceles recíprocos no necesariamente de la misma magnitud a productos específicos y que habrá también respuesta no arancelaria, que implica limitaciones a lo que puede exportar México a Estados Unidos”.

Aunque reconoció que la decisión arancelaria estaba tomada por Trump, México tenía que hacer todo lo que estaba en sus manos para frenarlo, como las detenciones y entrega de criminales o desmantelamiento de laboratorios clandestinos, pero advirtió “creo que eso va a cambiar de aquí en adelante, porque está cambiando el tono… México tendría que aprender que efectivamente Estados Unidos no es un socio confiable… y que está en una negociación asimétrica”.

Resaltó que “México hizo lo que consideraba razonable, podemos discutir si era necesario o no, pero, creo que México puso de su parte lo que había que poner”, ante lo que consideró “una relación asimétrica”.

Reiteró que “con la respuesta que está dando la presidenta, sí podemos esperar algo mejor “, sobre todo dijo “que haya anunciado las medidas sin decir en específico qué va a pasar, dando un margen para una potencial negociación o una posible llamada que podría ocurrir el próximo jueves”.

Y agregó que con su llamado a mitin, la mandataria estaría enviando la señal de contar con un respaldo popular, “interesante desde el punto de vista de la postura política”, pues a diferencia de Trump, dijo, “ella está mejor posicionada”.