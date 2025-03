Gobierno de México no ha dado alternativas al sector agropecuario ante aranceles: Juan Carlos Anaya

“México en 2024 rompió récord de exportación agroalimentaria con 54 mil millones dólares, es el tercer sector exportador después de manufacturas y el sector automotriz, de esos 54 mil millones 91 por ciento va a Estados Unidos es decir 49 mil 365 millones de dólares”.

El director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, Juan Carlos Anaya señaló en entrevista con Gabriela Warkentin que el tema no es comercial es de índole político, Estados Unidos “es nuestro gran mercado” pero para ellos México también es importante, los productos mexicanos se han posicionado en 55 por ciento de las importaciones de ese país, ponerle un arancel afectará al consumidor, aumentará la inflación y el impuesto creará menos consumo y recesión.

Anaya informó que el Gobierno de México no ha tenido ningún acercamiento con sectores agropecuarios, la Secretaría de Economía no ha dado a conocer ningún comunicado de cómo ayudará a los exportadores, ni las acciones que implementarán, el Consejo Nacional Agropecuario no se ha acercado, no se ve la relación como en Estados Unidos que tienen comunicación con sus productores.

“Todo está bajando… los mercados ven preocupación, recesión, en el caso de México que es el mayor importador maíz, soya, trigo, carne de cerdo, pollo, porque también para ellos somos importantes, están viendo impacto en los mercados”

De acuerdo con el análisis que realizaron enfocado en frutas y hortalizas los exportadores mexicanos van a tener que negociar una disminución de precios, “compartir el arancel”, el impacto al consumidor sería de entre el 13 y 15 por ciento, en México y caerían las exportaciones 12 por ciento; en Estados Unidos los efectos serían la caída en sus exportaciones de granos porque México tiene la alternativa de traerlos de Brasil o Argentina y eso le preocupa a los productores, concluyó el director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.

