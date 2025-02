Inflación en EU no cede, pensar en aranceles unilaterales es absurdo: Jorge Suárez-Vélez

En entrevista con Carlos Loret de Mola, en analista y experto en temas económicos, Jorge Suárez-Vélez, habló sobre la reunión en Washington de Marcelo Ebrard y funcionarios encargados de las negociaciones arancelarias entre México y Estados Unidos y dijo que se está haciendo un esfuerzo por tratar de poner datos sobre la mesa y esperar resultados, “no hay mucho que hacer… es muy difícil cuando la negociación de fondo no tienen sentido… llevamos 30 años integrando cadenas de suministro, de pronto pensar en aranceles unilaterales es absurdo” afectan estructuras que son clave como el automotriz.

“México necesita buscar aliados, pero esto lo veremos de aquí al 4 de marzo que tan efectivos fueron, si consideras Stellantis importa 40 por ciento de automóviles y camiones de México y Canadá, General Motors el 30 por ciento, Ford el 25 por ciento, hay estimados bastante serios que demanda de vehículos podría disminuir con aranceles en uno punto millones de unidades, una caída del siete y medio por ciento, se estiman tarifas con las que se han propuesto que le pueden agregar hasta 10 mil dólares a vehículos importados de México y Canadá y mil 250 a los ensamblados en Estados Unidos”.

Suárez-Vélez señaló que uno de los temas que le ayuda a México y “podría quitarle el sueño a Trump” es la inflación que no cede y con este tipo de medidas la alimentan más, lo cual sería terrible para su administración debido a que hay elecciones de medio término el año que viene y si las tasas de interés no bajan podría repercutir en el mercado accionario que es muy caro, “no son buenas señales para su administración”, es importante relacionar los aranceles con la inflación.

Reunión con Howard Lutnick , nuevo Secretario de Comercio de los Estados Unidos : pic.twitter.com/x0p1t2Fm1J — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 21, 2025

El analista y experto en temas económicos informó que la administración de Donald Trump lo que hará es exigirle a México y “hace su mayor esfuerzo para que vean que estamos empezando a tomar cartas en el asunto”, sorprendió escuchar al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, el reconocimiento de que tienen que ayudar con el tema de importaciones de armas, hay situaciones que le dan pretexto a Trump para volver a posponer los aranceles o solo los ponga en algunos sectores.

“La incertidumbre que le mete Trump a todo esto, la volatilidad pueden acabar teniendo un impacto en la inversión en general, donde se detenga para saber cómo las cosas se definirán, el Gobierno de México no lo está manejando mal solo nos toca esperar, me parece que no se han metido demasiado en el pleito, han tenido narrativa razonable internacionalmente con reconocimiento a Sheinbaum, en este sentido están haciendo lo que pueden, esperemos la cordura impere y que los datos cuenten… que se entienda la profundidad de integración de la agenda suministro… para darle narrativa a Trump para que pueda posponer las medidas”, concluyó.

Síguenos en Google News y encuentra más información