“Me afilié a Morena de buena fe”, dice Yunes Márquez

Miguel Ángel Yunes Márquez, afirmó que su afiliación a Morena no la hizo con “la intención de molestar a nadie, ni de generar por conflictos en ese partido”.

El senador respondió a Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz y al morenismo de ese estado, que pidieron a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido invalidar su afiliación.

“Yo actúe simplemente en consecuencia, yo estoy en el grupo parlamentario de Morena desde el mes de septiembre, he apoyado las reformas constitucionales que ha hecho la presidenta, lo he hecho con convicción, y lo seguiré haciendo, porque estoy convencido que México requiere una presidenta fuerte, y para eso el Senado tiene que respaldarla, la verdad es que estoy tranquilo, le deseo todo el éxito a la gobernadora y mis respetos para ella”.

Rechazó tener acusaciones por lavado de dinero.

“Yo estoy dispuesto a sentarme con quien sea. Entiendo que ella tiene una posición, yo tengo otra, y al final de cuentas yo estoy actuando de buen fe, así lo hecho desde septiembre, una vez más lo digo, lo hago también en respuesta que en el grupo parlamentario de Morena me han tratado muy bien”.

- “¿El senador Marko Cortés pedía por ejemplo, a la dirigencia del PAN a gente que dice que usted tripula o que la familia Yunes tripula, gente cercana a usted en Veracruz (no se le dieran cargos)?", se le cuestionó en entrevista.

- "La verdad no voy a referirme a ese mediocre, es un pobre diablo y la verdad lo que diga o no diga me tiene sin cuidado”, contestó.

Miguel Ángel Yunes aclaró que la familia Yunes no va a participar en las próximas elecciones locales de Veracruz como “candidatos en ningún partido, siempre y sencillamente esperando que le vaya bien a Veracruz”.

Sobre las supuestas investigaciones en su contra por lavado dinero, afirmó que esos señalamientos son absolutamente falsos, “cuando presenten las pruebas atenderé puntualmente y responderé a esto, es una vil mentira”.