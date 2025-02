Vuelven a manifestarse trabajadores del Poder Judicial en la sede del CJF

Nuevamente trabajadores del Poder Judicial Federal (PJF) salieron a las calles este miércoles para manifestarse ahora en apoyo a sus compañeros del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) y órganos auxiliares, además de convocar a un paro de labores.

Reunidos en la sede del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), un grupo de aproximadamente 100 trabajadores del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) se manifestaron para exigir el cese a recortes arbitrarios en sus prestaciones y salarios, que consideran discriminatorios, dijo en entrevista Federico Steck de La Vega, coordinador técnico a del Instituto Federal de Defensoría Pública.

“La reducción que hemos tenido es en seguros, lo que es un seguro de un fondo de ahorro, que es seguro de separación individualizado, denominados EXEI y FORI para mandos operativos, nos aportaban el 10% para una caja de ahorro, un fondo de ahorro y ahora dicen que nada más nos van a aportar el 2%. “

Afirmó que, a pesar de la reducción presupuestaria, algunos empleados reciben beneficios completos, mientras que otros no. Además, han experimentado reducciones en sus seguros y bonificaciones.

"Todos conocemos, sabemos qué derivado de la reforma judicial y de la reducción presupuestaria, pues está sufriendo el Poder Judicial por recursos, pero no ha sido parejo porque a unos trabajadores sí les está aportando la cantidad completa y a otros no. Entonces esta discriminación, este distingo, es lo que no se vale porque no fue parejo a los servidores públicos, de tribunales, de juzgados, si les está aportando parejo y a nosotros no", acusó el trabajador del IFDP.

El integrante del IFDP dijo que aunque han tenido encuentros con consejeros que prometieron apoyo, esperan resultados de la sesión de este miércoles.

Por último, informó que planean acciones legales, incluyendo un amparo, si no se atienden sus demandas.

La protesta se ha replicado en varias delegaciones del país. El coordinador técnico del Instituto Federal de Defensoría Pública, Federico Steck de La Vega, proporcionó su contacto y se mostró firme en continuar con las manifestaciones.