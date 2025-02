Respeto la afiliación de Yunes y Murat a Morena: Ricardo Monreal

El coordinador de la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, declinó fijar una postura clara sobre la afiliación del senador Miguel Ángel Yunes Márquez al partido Morena.

El zacatecano admitió que carece de autoridad para criticar el ingreso a las filas partidistas del ex panista veracruzano, pues él mismo ha saltado del PRI, al PRD y luego al PT y al entonces partido Convergencia, hoy MC. Incluso, dijo que en todos los partidos hay militantes honestos y honrados que quieren mucho a México.

“Morena se ha conformado con expresiones distintas, no voy a descalificar a nadie, porque no tendría autoridad, yo vengo de cuatro partidos, yo estuve militando en el PRI, y luego en el PRD, y luego en el PT, y luego en Convergencia y ahora en Morena y ahora yo no puedo ser impoluto y decir que yo estoy con los puros. Creo que en todos los partidos hay hombres y mujeres honestos”.

Converso con los medios de comunicación en la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/iuqRykkgyk — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) February 19, 2025

Dijo no sumarse a las protestas de los gobernadores de Veracruz, Rocío Nahle y de Oaxaca, Salomón Jara por la afiliación de Yunes Márquez y de Alejandro Murat como militantes de Morena, los gobernadores sabrán por qué descalificar a dichos políticos.

Ricardo Monreal señaló que en el caso de Rocío Nahle, respeta su inconformidad con la afiliación de Yunes Márquez.

“El respeto es muy buena gobernadora, ella tiene sus razones y la respeto, pero la decisión es del partido, yo no me meto, no quiero asumir conductas o posiciones que no me corresponden. Ni descalifico ni agredo a nadie, porque todos tienen el derecho de rectificar”.

