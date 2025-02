El peligro con EU está en los cárteles mexicanos: Rafael Fernández de Castro

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el analista, Rafael Fernández de Castro señaló que el peligro con Estados Unidos está en los cárteles mexicanos, México tardo cinco años en reconocer que en el país se produce fentanilo.

“Es terrible en un país que en los últimos años pierde mil personas, mujeres, hombres, jóvenes, niños, niñas por crisis de opioides, el 70 por ciento muere por fentanilo, estamos mal parados”.

El analista dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum dio responsabilidades al titular de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, “pero dudo que podamos detener el fentanilo”, con pequeñas dosis afectan cantidades enormes de estadounidense, es preocupante que no hay un equipo consolidado en aquel país, no está claro el papel del embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, ni las líneas de cancillería, “lo que viene con Trump no es de un mes, son cuatro años”.

Fernández de Castro puntualizó en que “hay un Trump incierto, va en todo contra todos”, la primera amenaza que lo llevó a la Presidencia de Estados Unidos fue la deportación de migrantes, “no lo ha cumplido, pero algo malo va a pasar, no lo ha logrado porque no tiene dinero, hay miedo en la comunidad migrante”; en el tema de los aranceles se retrasaron, supuestamente va a anunciar cuál será la política comercial en turno, pero está enfocado en castigar a China, México y Canadá.

“No le ha ido tan mala a México, le ha ido peor a Canadá y Europa… la traición de negociar con Putin es cosa increíble, se acabó la alianza con la Unión Europea”, tiene una la lucha en contra instituciones como Derechos Humanos, “su adición territorial habla de Groenlandia, Canadá, el Canal de Panamá… está negociando con Rusia, rompiendo todas las alianzas con Europa”, concluyó.

