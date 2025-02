Con modificaciones a la Constitución Sheinbaum buscará blindar soberanía de México

Al destacar que el gobierno de Estados Unidos tomó una decisión unilateral al designar a seis grupos criminales mexicanos como terroristas, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, la presentación en el congreso de dos reformas a la Constitución relacionadas con la soberanía nacional y los delitos de prisión oficiosa.

Durante la mañanera en Palacio Nacional, la Primera Mandataria indicó que ello permitirá mantener en claro que si bien México está en disposición e interés de trabajar con colaboración y coordinación con el país vecino, no se permitirá injerencia en las decisiones de México.

“Pero nosotros lo que queremos dejar claro frente a esta designación es que nosotros no negociamos la soberanía esta no puede ser una oportunidad por parte de Estados Unidos para invadir nuestra soberanía, ellos pueden ponerles el nombre que ellos decidan, pero con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión, la reforma tiene dos elementos sustantivos, el primero es una reforma al 40 constitucional y el otro es al artículo 19 constitucional que tiene que ver con aquellos delitos que son de prisión preventiva oficiosa”.

Insistió que si bien su administración busca la disminución de tráfico de drogas y con ello de la violencia en ambos países y otras naciones, insistió que se garantizará la colaboración, pero nunca violando la soberanía de México.

“Incorporar al artículo 40 constitucional: el pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación de territorio mexicano sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo, segundo párrafo o tercer párrafo del 40, tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables”.

La otra modificación se realizará al artículo 19 constitucional para aumentar las penas para a cualquier nacional o extranjero involucrado en delitos de tráfico de armas.

“A cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas, y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de esta Constitución se le impondrá la pena más severa posible así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”.

Dio a conocer que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya trabaja para ampliar la demanda que tiene México a las productoras y distribuidoras de armas por complicidad con los grupos criminales.

“Después de la resolución del 8 de enero del Departamento de Justicia de los Estados Unidos reconociendo que el 74% de armas incautadas en México provienen de Estados Unidos, dado este nombramiento, tiene que haber un vínculo entre quien le venden las armas a estos grupos delictivos que hoy han sido catalogados con este nombre por parte de los Estados Unidos, entonces va a haber además una ampliación de esta demanda por complicidad de aquellos que vendan armas que son introducidas en nuestro país”.

Enfatizó que seguirán las pláticas entre los equipos de alto nivel en tanto estos planteamientos siguen su curso, mencionó que este miércoles hubo una comunicación entre el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo y el titular de Comando Norte, Gregory Guillot, para explicar la coordinación que se está dando en la frontera norte entre los equipos de seguridad de ambos países.

“Por lo que me cuenta el General Secretario fue una buena y respetuosa conversación, entre otras cosas lo que plantearon es que de lado de la frontera de Estados Unidos, pues hay elementos de la Armada de Estados Unidos y de este lado, pues hay elementos de la Guardia Nacional, entonces que pudiera frente a alguna situación por ejemplo, un caso que se presupone que hay un arma que viene de Estados Unidos a México y tiene información Estados unidos que pueda entrar en contacto con el comandante que está en esa zona para poder informar o viceversa frente a otras condiciones, entonces sobre todo se habló de la comunicación y la coordinación”.

Y mientras el secretario de Economía, Marcelo Ebrard se encuentra en Washington para reunirse con el equipo de Trump en materia de Comercio, la Jefa del Ejecutivo Federal, indicó que siguen las pláticas para una próxima reunión entre el secretario Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch y Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, además que continúa el diálogo a su vez, el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.