Trabajadores del PJF advierten que continuarán en su lucha

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestaron afuera de la sede del Consejo de lo la Judicatura Federal (CJF) en demanda de apoyo.

Con tambores, panderos y banderas, los manifestantes continuaron su jornada de resistencia a la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“¡Consejo escucha seguimos en la lucha”, “¡el Poder Judicial está de pie, está de pie!”, “¡el Poder Judicial no se va a amparar!”, fueron algunas de las consignas que gritaron.

Al tomar la palabra, la jueza de Distrito Virginia Zamudio Martínez expuso que la presidenta electa Claudia Sheinbaum deberá cumplir con la promesa que hizo de que los derechos de los trabajadores del Poder Judicial serán respetados.

Aseguran que en su lucha no darán ni un paso atrás Ampliar

“No estamos luchando solamente por una causa que nos convenga a nosotros, pero en este momento las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial necesitamos que esa garantía que dijo la presidenta electa de que no se afectarán los derechos de los trabajadores sea la batuta que mueva al Consejo de la Judicatura Federal en respeto de esos derechos que no se generaron en un día, que se generaron en años y que tienen que ser respetados en toda su amplitud “, señaló la impartidora de justicia.

Zamudio Martínez advirtió que en su lucha no darán ni un paso atrás en el respeto de los derechos laborales, porque los trabajadores y trabajadoras requieren seguridad jurídica para seguir adelante.

La reforma judicial es un parteaguas que no solamente cambia la vida de las personas trabajadoras del Poder Judicial, que se verán afectadas a través de un cambio drástico en la actividad que realizan todos los días con gran convicción.

Después tomó la palabra la magistrada de Naucalpan, Estado de México, quien exigió al órgano de administración y de disciplina del Poder Judicial de la Federación actuar a la altura de las circunstancias.

“Estamos del lado correcto de la historia, estamos luchando por un Poder Judicial independiente, autónomo, que siga siendo el gran contrapeso para el poder político de este país, y mucho depende de las decisiones que adopte el Consejo de la Judicatura Federal el día de hoy”, afirmó.

Dentro del edificio del CJF los consejeros analizan la propuesta de continuar el paro de labores o suspenderlo, y de manera extraoficial se sabe que votarán para suspender el paro de labores con la salvedad de que quienes opten por ejercer su derecho a manifestarse lo podrán hacer sin ninguna sanción, pero sin goce de sueldo.

Al término del mitin, los trabajadores del Poder Judicial convocaron para una marcha el 1 de octubre a las 9:00 horas, partiendo del Monumento a la Revolución y su destino será el Ángel de la Independencia.

