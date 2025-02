Alcaldía Cuauhtémoc refuerza seguridad con nuevas patrullas y ambulancias

Con la finalidad de abatir delitos en colonias donde se han registrado más ilícitos de la Cuauhtémoc, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega dio el banderazo a 42 nuevas patrullas cordobesas con la Secretaría de Seguridad Pública (SSC) y 11 ambulancias que serán desplegadas principalmente en zonas comerciales y escolares de la demarcación.

La adquisición representa un incremento del 60% en inversión en materia de seguridad a comparación de la administración pasada.

La alcaldesa en Cuauhtémoc aseguró que no escatiman cuando se trata de proteger a su gente, porque la seguridad no es un privilegio, es un derecho. Este plan estratégico de “patrullaje no es improvisado, ni es de escritorio”.

¡Refuerzo en seguridad para Cuauhtémoc!



📢 Ale Rojo de la Vega entregó 53 nuevas unidades de patrullaje y Protección Civil. Con una inversión de 28.7 MDP, la estrategia Blindar Cuauhtémoc fortalece la vigilancia 24/7.



🛑 No más impunidad, no más miedo.#BlindarCuauhtémoc pic.twitter.com/C5vac0DBQr — Alcaldía Cuauhtémoc (@AlcCuauhtemocMx) February 18, 2025

“Hoy no es sólo un evento, es un punto de quiebre. Hoy arrancamos con fuerza y con decisión y estrategia una de las acciones más importantes para garantizar la seguridad de nuestra alcaldía, el plan estratégico de patrullaje, una pieza clave dentro del programa Blindar Cuauhtémoc y dentro de nuestro eje Cuauhtémoc Construye Paz. Desde el primer día de esta administración hicimos una promesa, devolverle la paz a nuestras calles, proteger a nuestras familias y enfrentar el miedo con determinación”, agregó la edil.

Tienen conocimiento de lo que enfrentan todos los días sus habitantes: las extorsiones, los robos, la violencia de género, la impunidad, la desesperación de esperar ayuda que no llega, y “eso cambia a partir de hoy”.

“Hoy levantamos la voz y damos el primer paso para recuperar nuestras calles. Con este banderazo, 53 nuevas unidades inician operaciones para patrullar Cuauhtémoc como nunca antes se había hecho”.

Síguenos en Google News y encuentra más información