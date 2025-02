Sinaloa vive crisis de inseguridad, económica e hídrica, denuncia presidenta de COPARMEX

En entrevista con Carlos Loret de Mola, la presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Sinaloa, Martha Reyes, dijo que tras más de cinco meses de violencia en Sinaloa vive con desesperanza, miedo e incertidumbre por la inseguridad, la crisis económica e hídrica que es un gran reto para los sinaloenses en 2025 y culpa al gobierno de no atender la seguridad “que viene cargando desde gobiernos pasados… ellos no han protegido a la ciudadanía”.

La presidenta de COPARMEX en Sinaloa informó que el viernes pasado un grupo armado de casi 200 personas robó su establecimiento donde venden alimentos balanceados, “somos una estadística más, no nos han resuelto”.

“Yo todos los días me levanto con miedo pero tengo el deber, primero, por mi familia, segundo, por mi gente, si estoy como dirigente tengo que aprovechar como bien común, la misma gente me va a cuidar, lo único que estoy pidiendo es que nos devuelvan la tranquilidad, nos dejen trabajar… estamos haciendo las cosas bien, no puedo ser parte de observar… vengo de un evento de agricultores que han sido golpeados por la crisis hídrica, todo tipo de crisis, estamos en la lucha”.

Sobre el gobernador Rubén Rocha Moya señaló que “está intentando hacer las cosas” pero no quiere decir que se generen resultados, aunque han dialogado, “quien quisiera esta papa caliente que se quede y nos ayude, quien quisiera esto”, la inseguridad disminuye, “crees que va a pasar y luego vuelve a subir, ahorita se ha intensificado”.

“Es un acto de fe salir, los sinaloenses tenemos esa fe… no hay un plan que nos de la certidumbre de que esto está caminando, que vamos a ir avanzando, que esto esta prosperando, agrégale la crisis hídrica aparte, no es responsabilidad del gobierno que haya pasado eso, pero si es su responsabilidad de que nos unamos como sociedad con empresarios y gobierno para saber cómo vamos a salir de esta crisis”, concluyó.

Síguenos en Google News y encuentra más información