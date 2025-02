Ley del Infonavit tiene que salir bien, es una buena propuesta de la Presidenta: Luis Melgar

Luego de su aprobación en lo general, la Ley Infonavit llega al Senado en donde se discutirán “modificaciones muy sensibles porque el Infonavit se maneja con recursos privados, no recibe recursos fiscales, es un ahorro de los trabajadores y la reserva de capital más importante que queda hoy en el gobierno, y “tiene que salir bien, porque es una buena propuesta de la presidenta” Claudia Sheinbaum, aseguró el senador del PVEM y miembro de la Comisión de Vivienda, Luis Melgar.

Detalló en entrevista de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin que la Ley del Infonavit se debe analizar con conocimiento, y entender que el instituto funciona como banco, afore y ha sido una fuente efectiva para la vivienda en México, pero por los cambios que se proponen regresó al Senado y hoy se analizan en comisiones.

Reprochó a quienes quieren equiparar el Infonavit al IMSS, señalando que este último funciona con recursos fiscales y “en el caso del Infonavit se mantiene absolutamente con una cuota .55 del propio instituto, lo cual quiere decir que es un instituto sano”.

“Tenemos que establecer un equilibrio entre el veto y el voto para el director... si bien puedes tener voto en todos los consejos”, el veto ser se debe analizar con cuidado, pues de otra forma el instituto dejaría de ser tripartita y paritario.

Sobre la trazabilidad y transparencia en el manejo de los recursos de los trabajadores aseguró “se está creando una empresa filiar para ejecutar de manera más práctica”, la cual tiene dos objetivos: “hacer que los recursos de los trabajadores que no sean utilizados por los derechohabientes, no deje de rendir financieramente para que ese dinero no se diluya, y segundo que lo que se construya para los que reciban como derechohabientes vivienda, sea de una forma muy transparente”.

Asimismo, dijo que se buscará que el director del Infonavit, asista de manera regular a la Cámara de Diputados para explicar cómo va funcionando la nueva política de vivienda impulsada por la presidenta.

Y aunque reconoció que "las constructoras ven con mucho cuidado la labor", aseguró que “es necesario entrarle”, y que es responsabilidad de los senadores que el día de hoy “las cosas salgan bien y transparentes”, por lo que afirmó harán lo correspondiente “pero no somos oficialía de partes”, pero si hoy se vota en comisiones mañana pasa al Pleno y con sus cambios volverá a la Cámara de diputados.