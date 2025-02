En dos semanas acuerdo para que gasolina tenga precio máximo de 24 pesos: Sheinbaum

Confió la presidenta, Claudia Sheinbaum, que en las próximas dos semanas su gobierno logre la conclusión de un acuerdo “voluntario” con los gasolineros del país para fijar que los precios por litro de gasolina no excedan los 24 pesos en todo el país.

Durante la mañanera, la Primera Mandataria, urgió a un convenio voluntario, pues recordó que el pasado lunes, durante la sección “Quién es quién en los precios de los combustibles” el procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante, mostró que en algunas zonas del país la gasolina se vende en más de 26 pesos en litro.

“Y ha sido muy buena, lo que no queremos es que haya abusos de los gasolineros, entonces más que fijar un precio o una ganancia máxima lo que queremos es llegar a un acuerdo con ellos, ya va muy avanzado el acuerdo y el objetivo es que el precio de la gasolina no suba de 24 pesos por litro, que considerando la inflación, pues no solo con ese precio no habría aumento desde 2018, sino inclusive, habría una ligera reducción del precio del 2017”.

Criticó la propuesta del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de disminuir el IEPS para que el costo del litro de la gasolina no supere los 20 pesos.

“Hay mucha hipocresía, engaño, nada más que el pueblo está muy informado ahora, es totalmente demagógico e hipócrita que digan que quieran bajar los precios de gasolinas cuando ellos fueron los de los gasolinazos”.

Este miércoles la Presidenta de México aclaró la situación de salinidad y agua encontrada en crudo mexicano. Calificó a esta situación como coyuntural e indicó que Petróleos Mexicanos (Pemex) ya puso en marcha “mecanismos técnicos” revertir la situación.

“No es un problema contesto porque yo estudié doctorado en ingeniería en energía, entonces es un problema que tienen muchas petroleras del mundo no es particular de Pemex y hay mecanismos, hay técnicas para reducir salinidad y para reducir el agua en el crudo, entonces en este momento, tan es cierto que lo dije públicamente que había un problema de salinidad y está haciendo Pemex todo lo que tiene que hacer para poder resolver el problema y ha ocurrido en otras ocasiones en Pemex y ocurre en otras petroleras del mundo no es algo en particular de gravedad”.

Señaló que Pemex no tiene problemas en la producción petrolera. Víctor Rodríguez Padilla, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), explicó que se están colocando los líquidos necesarios desalar y deshidratar el crudo, aunque dijo, sí ha habido algunas quejas.

“Últimamente, se han estado quejando un poco de la calidad de sal y agua que tienen, es en el último mes, empezó a finales de diciembre y ya lo estamos controlando, efectivamente el contenido ha bajado muchísimo y ya estamos muy cerquita de las especificaciones y es coyuntural, no nos han rechazado ningún barco, sí se quejan y se penaliza por centavos, en centavos del precio… no está afectando a las exportaciones, seguimos exportando lo que estamos exportando”.

Aclaró que el problema podrá quedar resuelto en diez días. Previamente, la presidenta Sheinbaum encabezó la presentación del Plan de Trabajo para Pemex 2025-2030, con el que, de acuerdo a la secretaría de Energía, Luz Elena González, permitirá salvar el legado de Lázaro Cárdenas de la destrucción que era objeto en pasadas administraciones.

“Pemex pasó en tan solo cinco años entre 2013 y 2018 a ser la petrolera más endeudada del mundo, su deuda creció más del 100%, en muy pocos años casi destruyen el legado del general Lázaro Cárdenas, esto que digo está sustentado en datos duros, ya que se incrementó en más de 100% la deuda financiera de Pemex, como dije, pero la inversión en la empresa decayó 55%, la perforación de pozos se redujo en 87% la producción de petróleo cayó en 28% y la de gas en 22, la producción de gasolina se contrajo en 51% y la de diésel 61%”.

La funcionaria añadió que uno de los principales cambios de este programa es el del régimen fiscal de la paraestatal, que ahora se llamará Derecho Petrolero del Bienestar. Por su parte, el director general de Pemex, aseguró que la reforma energética retomó el principio de soberanía en la materia y que Petróleos Mexicanos solo le pertenece al pueblo.

Detalló que el Plan de trabajo del sector de hidrocarburos consta de seis ejes: exploración eficiente, producción sustentable de hidrocarburos y gas natural, sistema de refinación reforzado, mayor producción de petroquímicos y fertilizantes, proceso logístico seguro y eficiente y generación de energía limpia.

Por último, la Jefa del Ejecutivo Federal afirmó que no habrá despidos masivos de trabajadores petroleros, añadió que Hacienda colabora para encontrar los mecanismos de pago de deuda de Pemex, mientras que el dinero otorgado en el presupuesto de egresos, permita dedicarlos solo a la inversión.