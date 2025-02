Senado autoriza que militares de EU capaciten a efectivos mexicanos

El Senado de la República aprobó la autorización a la presidenta Claudia Sheinbaum para que permita el ingreso al territorio nacional de 10 elementos del Ejército de Estados Unidos.

Los militares participarán en la actividad de adiestramiento denominada “Fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones especiales de la Secretaría de Marina”.

Este adiestramiento se realizará en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina, con sede en San Luis Carpizo, Campeche, del 17 de febrero al 28 de marzo próximos.

En tribuna, Lilly Téllez, senadora del PAN, dijo que este tipo de ejercicios internacionales “nos recuerda cómo sí se puede cooperar entre ambas fuerzas militares, las estadounidenses y las mexicanas”.

“Como vemos no hay invasión de México porque vengan fuerzas estadounidenses a cooperar con las mexicanas, no hay invasión, no hay ninguna violación a la soberanía, la patria no se vendió, la patria no se sometió, porque constantemente haya esta cooperación entre fuerzas estadounidenses y fuerzas mexicanas”.

“¿Por qué entonces no aceptar la cooperación con Estados Unidos para proceder contra los cárteles en México?, ¿Por qué no aceptarlo bajo un convenio de cooperación en un marco legal como está sucediendo y como ha sucedido en todos estos años cuando se realizan este tipo de ejercicios que hoy autorizamos?”, cuestionó.

Al presentar el proyecto de decreto, Rolando Zapata Bello, senador del PRI y secretario de la Comisión de Marina, afirmó que la colaboración con Estados Unidos para entrenar a personal de la Armada de México, representa una oportunidad significativa para fortalecer nuestra seguridad nacional.

Aseguró que el proyecto ha sido analizado con detenimiento para garantizar que preserve nuestra soberanía y refuerce nuestras capacidades nacionales.

Por su parte, el presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña explicó que esta colaboración no tiene nada que ver con algún convenio con Trump contra el crimen.

Dijo que son capacitaciones y colaboraciones mutuas que se realizan desde hace muchos años.

✅ Por unanimidad, con 107 votos a favor, se autoriza permitir el ingreso a territorio nacional de personal militar del Ejército de los EE. UU., para participar en el adiestramiento "Fortalecer la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la SEMAR". — Senado de México (@senadomexicano) February 11, 2025

