E.U. no presentó pruebas contra Cienfuegos… desestimó acusación: Gertz Manero

El gobierno mexicano nunca pidió detener las investigaciones de las autoridades de los Estados Unidos en contra del ex secretario de la Defensa Nacional del gobierno de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, acusado de vínculos con el narcotráfico, fue lo que dio a conocer el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Durante la mañanera en Palacio Nacional, el titular de la FGR, dijo que tras la detención y posteriormente desistimiento por parte de las autoridades norteamericanas contra el exfuncionario, no se dio una sola prueba que demuestre que se buscó proteger al ex titular de la Sedena, por parte del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Que el gobierno de Estados Unidos se desistió de la acción a petición del gobierno de México, eso no es cierto, no hay un solo documento, por lo menos nunca lo recibimos y toda la documentación, toda sin excepción, sin un solo documento que faltara, fue hecho público, así que esa afirmación es falsa…

-¿México no pidió a Estados Unidos que en México se llevara a cabo esa investigación?

-Esa afirmación es falsa, estamos hablando que esa afirmación es falsa, el gobierno de México no solicitó eso”.

Después de la reaparición de Cienfuegos, en la ceremonia por el 112 aniversario de La Marcha de la Lealtad, Gertz Manero, insistió que no hay pruebas de las acusaciones que Estados Unidos le imputó en 2020.

“Simplemente, se desistió de la acción y envió toda la documentación que tenía de ese expediente al gobierno de México y si el gobierno de México hizo la investigación y le demostró al gobierno de los Estados Unidos que esas pruebas no eran procedentes y se le notificó oficialmente dándole la oportunidad como se le debe dar a todas las personas físicas y morales para qué impugnarán esa determinación, no solamente no dieron respuesta, nunca la impugnaron, qué quiere decir, que la lógica jurídica es clarísima, no tenían pruebas”.

Incluso dijo, no se dieron después que la FGR avisó al gobierno del país vecino que México no ejercería acción penal contra el ex Secretario.

“Hicimos algo que no se había hecho nunca en la historia bilateral de este país, le comunicamos al gobierno de Estados Unidos por escrito, en un documento que fue presentado primero en la embajada aquí y después ante el departamento de justicia de Estados Unidos, la determinación del no ejercicio de la acción penal, esa es una obligación procesal que existe en nuestras leyes para que las personas que se sientan de alguna manera ofendidos o crean que se ha generado algún tipo de actos ilegales, tengan el derecho a poder recurrir eso, ir ante los jueces y demostrar que lo que estaba determinando la Fiscalía no era lo correcto”.

Refirió que fue el 15 de enero de 2021 cuando la FGR tras una investigación determinó el no ejercicio de acción penal debido a acusaciones falsas y pruebas que dijo, contenían referencias de un general que no corresponde a Salvador Cienfuegos.

“Lo identificaba como una persona totalmente distinta a la que es, por su altura, por sus características, por los lugares donde dice que estuvo que nunca estuvo, bueno era un catálogo de falsedades, hicimos toda una investigación que estuvo sujeta a una gran presión pública y finalmente el 15 de enero de 2021 en dos comunicados de la Fiscalía… donde hicimos una explicación muy clara, por qué se había determinado el no ejercicio de la acción penal por ser las acusaciones tan falsas y no contar con prueba alguna”.

Insistió que aunque no haya una declaración de Estados Unidos para retirar cargos contra Cienfuegos, esto queda implícito al desistir de la acción penal y enviando el expediente al gobierno mexicano.

En tanto brevemente la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que a pesar de los cuestionamientos por falta de “inocencia” de las autoridades estadounidenses, se dará la misma explicación al calificarla como verídica ante los hechos.