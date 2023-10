Condecoración de Salvador Cienfuegos no es una exoneración: Javier Oliva

El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó una condecoración a Salvador Cienfuegos Zepeda, como parte de los festejos del 200 aniversario de la creación del Heroico Colegio Militar, junto con otros ex directores de la institución.

Javier Oliva, investigador de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México (UNAM), aclaró que el reconocimiento entregado no fue parte de una “exoneración” por las acusaciones que realizó la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en su contra.

En 2020 se le señaló por presuntamente haber conspirado con el crimen organizado para traficar droga hacia Estados Unidos; nunca se demostró nada de lo que se argumentaba en esa acusación.

“Que no se vaya por el camino fácil de la supuesta exoneración, que no hay tal… no es que sea exonerado, el propio jefe del departamento de justicia en ese momento, del gobierno de Donald Trump, retiraron las acusaciones”.

Respecto a la matanza de Tlatlaya, en la que 22 civiles fueron asesinados, a manos de militares a cargo de Cienfuegos, el 30 de junio de 2014, Javier Oliva destacó que son investigaciones que están en curso.