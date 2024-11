”No soy ninguna improvisada”, asegura Bertha Alcalde Luján

Bertha Alcalde Luján, ex directora del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y candidata a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México aseguró que es discriminatorio que la valoren por tener familiares en Morena y no por su trayectoria.

Reconoció que su hermana Luisa María y su mamá, Bertha Luján, tienen “un vínculo clarísimo” con Morena, pero afirmó que ella tiene carrera propia.

“No quiere decir que sea militante activa en un partido politico. Yo nunca he contendido en un cargo de elección popular. Yo he optado por una carrera distinta desde un inicio, ¿no?, enfocada en otros aspectos como lo es el derecho penal en estos 13 años de mi carrera, y después en temas de salud como servidora publica”.

Mi trayectoria habla por si misma, aseguró Alcalde Luján, es incluso discriminatorio descalificar a alguien por el solo hecho de tener una relación familiar y no poderlo evaluar en igualdad de circunstancias con otros candidatos.

En el segundo día de comparecencias de los aspirantes a ocupar el cargo de Fiscal de la CDMX, Alcalde Luján sostuvo que no es nepotismo que ella sea nombrada fiscal cuando su hermana fue secretaria de Gobernación en el sexenio pasado y ahora es dirigente nacional de Morena.

“Para nada, 100 por ciento no. Me parece que se habla sin conocimiento de causa y se habla de manera generalizada de nepotismo cuando hay que investigar que es el nepotismo. Nepotismo significaría que fuera mi hermana que fuera algún familiar directo quien me nombre específicamente como fiscal”.

Dijo que si no interviene el familiar en la designación especifica “no estamos hablando de nepotismo”.

Indicó que nunca ha sido militante activa del partido.

“El hecho de yo tener lazos familiares con personas en el partido no me descalifica como candidata. Creo que es muy importante poder valorar de manera integral que es al final, las propuestas que yo estoy presentando y el perfil que tengo. La verdad no soy ninguna improvisada, no es como ´bueno pues tráiganse a la familiar que no tiene idea del tema de justicia penal´como algunos medios muy desafortunados lo han venido planteando”.

Al inicio de su comparecencia se presentó con la frase: “soy una apasionada del derecho penal”.

Ayer jueves se presentaron los candidatos Ulrich Richter Morales, Fernando Moreno, Alejandro García Ramírez y Francisco Javier Rodríguez Espejel.

El secretario técnico informó que se recibieron mil 816 opiniones favorables a los candidatos.

Fernando Moreno Caballero encabeza la lista con 747, seguido de Bertha Luján.

