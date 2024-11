Aprueba Cámara de Diputados en lo general reforma que elimina siete órganos autónomos

Tal como estaba previsto este miércoles, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general por mayoría calificada de 347 votos a favor y 128 en contra, la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica que extingue siete órganos autónomos como el INAI, el IFT, la Cofece y el Coneval entre otros, cuyas funciones será absorbidas por varias dependencias gubernamentales.

El intenso debate de esta iniciativa que propuso el expresidente Andrés Manuel López Obrador fue pospuesto, pues se decretó un receso para continuar este jueves cuando se votará en lo particular y es en esta etapa cuando se prevé modificar el dictamen original para medio salvar el IFT y la Cofece que se convertirán en “organismos desconcentrados”.

Desde antes de la discusión el líder de la mayoría de Morena, Ricardo Monreal, dijo que este jueves se presentará una reserva con el fin de modificar la propuesta para que esos dos entes autónomos se fusionen en un solo órgano desconcentrado para, de alguna manera, mantener su autonomía.

Sin embargo, el jefe de la bancada del PRI, Rubén Moreira, consideró que eso no resuelve nada pues lo que se requiere es que sigan siendo autónomos que sirvan de contrapeso al Poder Ejecutivo y lo que Morena busca crear no son, ni de lejos, órganos autónomos constitucionales.

“Esos no son órganos autónomos, lo que queremos son contrapesos del poder no empleados del poder, al final un órgano desconcentrado está dentro de la estructura del gobierno federal. No, lo que se requerían son órganos autónomos para que cuiden la libertad de expresión, la libertad de prensa, para que se cuide el derecho a tener una empresa de este tipo. También el caso del IFT es bien importante señalarlo, se daña mucho a los que menos tienen, pues este órgano también defiende a la gente contra los abusos de las telefónicas de los abusos de empresas de internet”.

