Si yo soy el líder de ese cártel, ¿por qué no ha procedido contra mí?: Jorge Romero

“Se abren las puertas de PAN”, aseguró el nuevo dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, quien aseguró que lo dicho por la Presidenta Sheinbaum en la mañanera “me viene dando igual”, y confirmó “estoy dispuesto a despolitizar la inseguridad por lo menos”.

En entrevista para “Así las Cosas” con Carlos Loret de Mola, el recién electo presidente de Acción Nacional reconoció se tiene que renovar el espíritu del partido por el que se dijo dispuesto a “trabajar y con ánimo de sumar a Adriana y a todos los panistas que votaron por ella para recuperar país”.

Aseguró que el PAN no es de nadie y “no está secuestrado ni por Marko ni por nadie”, por lo que pidió “tantita credibilidad”.

Hizo un llamado a los militantes a dejar atrás “los conflictos internos si queremos ser una oposición real y rescatar a México de una etapa oscura”.

Ante la demanda de Ávila de clarificar la elección, pidió que se acerque a la dirigencia par que siga siendo “una voz crítica, la necesita el PAN”.

Sobre el abstencionismo dijo que “fue a votar, prácticamente la mitad”, pero se dijo con consciente del desánimo, por lo que aseguró “se abrirán las filas de acción nacional porque el partido no le pertenece a nadie”.

Afirmó que “seré sagaz e inteligente” porque “la Presidenta me va a mencionar mucho, pero mucho más” y le cuestionó “si yo soy el líder de ese cártel imaginario, ¿por qué no ha procedido contra mí? Si no lo hicieron es porque no pudieron, a mi no me protegen estos gobiernos”.