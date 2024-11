Jorge Romero es el nuevo dirigente del PAN

Con 91.7 de casillas computadas, Jorge Romero Herrera se convirtió en el nuevo dirigente nacional del Partido Acción Nacional al obtener el 80% de la preferencia de los panistas participantes, así lo informó Ana Teresa Aranda, presidenta de la Comisión Organizadora Nacional.

Al concluir la jornada detalló que tras los votos en mil 347 mesas receptoras instaladas en todo el país, se obtuvo la participación de casi 50% de la plantilla panista cuya mayoría se definió por Romero Herrera.

“En ese momento con el 91.7, el 80% de los votos para Jorge Romero y el 20% para Adriana, se estuvo manteniendo ese porcentaje entre el 78 y 22, entre el 80 y el 20 durante toda la jornada y también recordar que según el estatuto el ganador de la contienda debe tener cuando menos el 37% de la votación emitida”.

Detalló que en Sinaloa el proceso comenzó a las ocho de la mañana para concluir antes de las cinco de la tarde, ante la violencia que se registra en el estado. Dando el clásico “sí se pudo”, el nuevo líder del PAN, aseguró que trabajará por la unidad y ofreció disculpas por errores del pasado.

“Me habré de matar por lograr una unidad en torno a nuestras causas, a nuestras metas, lograr que los que hoy votaron por otra opción sepan que son nuestras mismas metas… queremos decirles que por todo aquello que crean que haya sido un error, por todo aquello que crean que pudimos haber hecho mejor, hoy ofrecemos una disculpa pública, con todo nuestro honor, como cuando un ser humano reconoce que puede mejorar, se lo decimos a México, y lo hacemos con el compromiso de hacerlo mejor para poder ser una auténtica alternativa de gobierno en este país porque somos millones los que creemos que urge otra alternativa de gobierno en este país”.

Afirmó que no habrá más compromiso que ganar las elecciones de 2027, manteniendo lo ganado y recuperando lo perdido, así mismo llamó a Adriana Dávila, quien fue su contrincante, a trabajar con él en la dirigencia. Sin embargo, tras darse a conocer los resultados, Dávila Fernández transmitió un mensaje en sus redes sociales donde puso en duda la realización de la elección en el PAN.

“Los números oficiales y las actas que tengo en mi poder y que siguen llegando a nuestro comité de campaña definen un resultado que favorece a mi contrincante, pero no estoy convencida de la legitimidad del proceso. Desde un inicio no se tuvo certeza, se violó la legalidad y fue una elección inequitativa, así de esta manera hoy ganaron. Hago un llamado a la nueva dirigencia, el modelo del PAN que ustedes han construido desde la última década, no funciona, no sé si tengan la voluntad y el compromiso ético para hacer del PAN una institución que merezca ser heredera del legado demócrata y liberal de Gómez Morín, nadie puede sentirse orgulloso cuando alrededor del 70% de los panistas no fueron a votar”.

Y es que de los poco más de 300 mil panistas que estaban convocados a participar este domingo en la elección interna acudieron a votar alrededor de 135 mil militantes.

Adriana Dávila, que no desea la división ni muerte del PAN pero advirtió que tras cotejar las actas con los resultados hacer un balance lo sucedido decidirá el contenido de su convocatoria para hacer de México dijo, una patria ordenada y generosa para una vida más digna para todos.