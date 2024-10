La justicia no es un chiste y no se democratiza, se imparte: Claudia Anaya

“Morena no ocupa no quorum ni mayoría calificada”, aseguró la senadora del PRI, Claudia Anaya luego de que 12 legisladores de su bancada estuvieran presentes en la tómbola, proceso que observó con “decepción”, y del que dijo, “no puede ser que un país con tantos problemas se dedique a crear más conflictos… estamos jugando con fuego, la justicia no es un chiste… no se democratiza, se imparte”.

En el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, puntualizó que “muchos de los problemas que tenemos de inseguridad y en la sociedad derivan de la impunidad”, por lo cual, “lanzar a la mitad de los jueces a la calle en un proceso falto de claridad”.

Señaló que “los jueces sorteados no convalidaron y no van a participar en esa elección” y advirtió que “serán los parlamentarios los que acaben de juzgadores, cuando la justicia tiene que ser imparcial y no apegada a grupos políticos”.

Sintetizó el proceso como: una tómbola, un acuerdo cupular de los tres poderes y finalmente compromisos sociales y políticos, incluso con la delincuencia organizada que ponen y quitan candidatos.

Por ello apuntó que “la justicia no se democratiza, la justicia se imparte” y reconoció “somos una oposición invisibilizada, ellos tienen mayoría calificada para decidir, de ahí las porquerías de leyes que están aprobando”.