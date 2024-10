Comisión de Justicia avala primer dictamen de leyes secundarias de Reforma Judicial

Con 19 votos a favor y diez en contra, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó las reformas a la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral que regulan el proceso de impugnación durante las elecciones de los juzgadores del Poder Judicial, esta es el primer dictamen de las leyes secundarias sobre la Reforma al Poder Judicial.

Al inicio de la sesión de este domingo, se discutió el cumplimiento de los tiempos legislativos y la legalidad de la convocatoria extraordinaria, así mismo se destacó el intento de integrantes del Poder Judicial de emitir amparos para evitar el proceso en contra de la reforma. Es el morenista Leonel Godoy.

“Evidentemente que esas suspensiones fueron una ‘chicanada’ jurídica de los del propio poder judicial, siendo juez y parte, porque si hubieran actuado con pulcritud jurídica, esas solicitudes de amparo hubieran sido negadas, por notoriamente improcedentes por el artículo 61 de la ley de amparo que señala claramente que no puede haber suspensiones a una reforma constitucional en curso”. —

La bancada del Partido Revolucionario Institucional solicitó el conocer si se dieron o no suspensiones tras las solicitudes de amparo, Emilio Suárez lamentó que se deje al azahar el destino de jueces y magistrados.

“Si lo que se va a mandar como mensaje a la sociedad es: señores… bueno ayer se dio una señal de despedir a los jueces por tómbola y el dejar al azar la justicia en México… hoy se podría volver a confirmar el que el estado derecho en este país no importa si se vieron las suspensiones provisionales o definitivas aún, cuando sean correctos incorrectas, no importa y en mi petición diputado Godoy lo dije yo quiero saber si hay o no suspensiones y si la cámara las combatió”.

Julio César Moreno, presidente de la Comisión aclaró que el tema lo revisa el área jurídica, de dicha forma comenzó la discusión. De Movimiento Ciudadano Juan Ignacio Zavala se unió a la crítica al Senado porque dijo “jugaron con bolitas” el futuro de quienes han dedicado su vida entera a la justicia.

“Fue uno de los días más tristes y uno de los días más oscuros. Vimos en la televisión un poder jugando con bolitas, con pelotitas, con la vida de personas que le han dedicado su vida entera a la justicia y los hemos visto defendiendo el método de la insaculación y la tómbola como un método democrático pues si ese método que también está incluido en los dictámenes que hoy estamos discutiendo, es el mejor método ¿por qué no utilizan ese método para elegir la presidencia de Morena?”. —

El dictamen aprobado establece que el Juicio Electoral será procedente para impugnar los actos y resoluciones que restrinjan el derecho a ser votadas de las personas candidatas a ministras, magistradas o juezas del Poder Judicial de la Federación. Es Hugo Eric Flores:

“Sólo se están tocando los puntos que eran necesarios para resolver en esta ley de medios de impugnación, una gran nueva elección que es la de los integrantes del poder judicial, posiblemente lo más destacable de esto es que garantice el derecho a la tutela efectiva, no hay tema más importante que tutelar de manera efectiva, que todas nuestras sentencias estén fundadas motivadas sean justas, correctas y congruentes”. —

Paulina Rubio Fernández de Acción Nacional insistió que con esto se sigue cooptando la justicia de México.

“Ustedes mismos reconocen que es algo de urgencia, que es algo de prisa y señoras y señores; la prisa nunca es buena consejera, porque no estamos hablando de una elección de consejo escolar, no estamos hablando de la elección de la mesa directiva de la primaria, estamos hablando de esta infiltración en el poder judicial, estamos hablando de destrozar el sistema de justicia y cuando uno lee todas las deficiencias que tienen entiendes que lo que vamos a vivir en el 2025 es una pesadilla”. —

En la sesión se acusó a Morena y aliados buscar aplicar la mayoría sin mayor análisis. En lo particular, los legisladores dieron 26 votos a favor en lo particular con 10 en contra al proyecto que señala que sólo podrán promover Juicio Electoral las personas que acrediten su interés jurídico como candidatas a ministras, magistradas o juezas del Poder Judicial de la Federación.

Así mismo establece que cuando se impugne la elección de personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas de la Sala Superior y del Tribunal de Disciplina Judicial, deberá promoverse a más tardar dentro de los cuatro días posteriores a que el Consejo General del Instituto realice la declaratoria de resultados. Entre otras cosas señala que serán las Salas del Tribunal Electoral, en sus respectivas jurisdicciones, serán competentes para conocer de este recurso.

Este domingo también aprobaron con 30 votos a favor y 10 en contra, las modificaciones a las Leyes de Instituciones y Procedimientos Electorales a fin de definir las reglas para la elección de jueces, ministros y magistrados, por el voto libre, directo y secreto de las y los ciudadanos.

Es Mariana Benítez, secretaria de la Comisión de Justicia:

“Esta reforma contiene las reglas que le darán certeza y legalidad al proceso electoral para elegir a jueces, magistrados y magistrados y por supuesto a los ministros y ministras regula desde la emisión de la convocatoria por parte del Senado, hasta la etapa de calificación de validez de las elecciones establece contenido previsto en la Constitución sobre el derecho de la ciudadanía para participar en igualdad de condiciones, en los procesos de evaluación y selección de candidaturas para todos los cargos de elección del poder judicial de la Federación donde se establece que serán públicos abiertos transparentes inclusivo accesibles y que deberán garantizar la participación de todas las personas interesadas siempre que cumplan con las reglas previstas en la Constitución”. —

En esta parte de la sesión se mantuvo la crítica por la elección de tómbola de las primeras plazas en el poder judicial. Es la panista Margarita Zavala.

“Y en lugar de senadores hubo verdugos, corres ve y diles, caza bolas y las bolitas brincaban de un lado al otro… pasaban por el piso y por ahí veían su cargo, muchas juezas, muchos jueces… los videos de la tómbola del Senado, es la feria del indignidad, la irresponsabilidad, la miseria y sobre todo, la insensibilidad. Claramente no hay reforma judicial sino una sustitución de personas, hay un despido masivo nadie, nadie… no importa por quien hubieran votado, merece ser despedido de su cargo de esa manera, por un poder legislativo que ha renunciado a su dignidad, dentro de los poderes de la unión frente a un poder ejecutivo”. —

En el proyecto se menciona que e faculta a la Presidencia del INE a nombrar directamente a los principales funcionarios de las áreas ejecutivas, entre ellas las direcciones, unidades técnicas y coordinaciones, sin necesidad de la aprobación del Consejo General.

Asimismo que los ministros de la SCJN, magistrados de la Sala Superior o de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y jueces de juzgados de Distrito, serán electos por voto directo.

Además, señala que Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales serán las autoridades responsables de la organización los procesos electivos, su jornada electoral y los cómputos de los resultados electorales. Ambos dictámenes serán enviados al pleno para su discusión, este lunes.