Aprueba Cámara de Diputados leyes reglamentarias de la reforma judicial

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular por mayoría de votos las dos leyes secundarias de la reforma constitucional al Poder Judicial, que el domingo por la noche aprobó la Comisión de Justicia con la votación en contra de la oposición, tal como ocurrió ahora.

Se trata de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por lo que se enviaron ya las minutas al Ejecutivo para su promulgación.

Estas leyes reglamentarias regulan la elección de los jueces magistrados y ministros, los requisitos que deben tener los aspirantes y su selección bajo métodos como la tómbola, así como los Comités de Evaluación de los tres Poderes de la Unión que calificarán que los candidatos sean los idóneos para ser electos y seleccionarán los perfiles mejor evaluados para cada cargo.

También se aprobó la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que establece la manera y plazos en que los aspirantes podrán reclamar en caso de ser vulnerados sus derechos durante el proceso electoral 2024- 2025.

Cabe mencionar que previo a la sesión, diputados del PRI ingresaron al salón de Plenos una corona mortuoria, con la leyenda, “Murió la Justicia” en alusión a la reforma al Poder Judicial y sus leyes secundarias.

Los diputados del PRI Eruviel Alonso y del PAN, Liliana Ortiz, llevaron pequeñas tómbolas a la tribuna y pancartas que decían “La justicia no se rifa”. De hecho, se mofaron de los morenistas porque muchos de ellos fueron electos por tómbola,

El priista, Cesar Domínguez, subió a tribuna y puso un audio, un breve fragmento de la canción “la vida es una tómbola”.

“En esto se ha convertido nuestro país y por eso les dejaré este audio y con ello concluyo mi intervención: la vida es una tómbola, tom, tom tómbola, gracias por su atención”.

En el mismo sentido, la panista Liliana Ortiz Pérez, con su pequeña tómbola en la tribuna, simuló el evento ocurrido en el Senado este sábado, y sacó algunas bolitas con los nombres de personas que al azar iban a perder su empleo, como ocurrió con los juzgadores.

“Así le damos vuelta igual a la de ustedes y sacar bolitas y decirles, Gerardo Fernández Noroña está usted despedido, Adán Augusto López está usted despedido, Sergio Mayer está usted despedido, Cuauhtémoc Blanco, está usted despedido”.

En contraparte, el morenista José Carlos Acosta dijo que en la antigua Grecia la democracia surgió a través de una tómbola.

Ya más formal, el coordinador de los legisladores del tricolor, Rubén Moreira, reiteró las enormes pifias y gravísimos errores que contienen las leyes reglamentarias.

“Se está echando a la basura la experiencia de mucha gente, hay una gran cantidad de errores en la elaboración de estas iniciativas, por ejemplo, tenemos dos artículos que son similares y no está resuelto si van a votar los mexicanos en el extranjero les están quitando ese derecho, no tienen precisado cuántas boletas va a haber, hay expertos que dicen que no serán 25, sino hasta 200 boletas. Estamos regresando a la prehistoria electoral en el país”.

En respuesta, el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, dijo que podrían corregir algunos de los errores detectados por la oposición en las leyes secundarias, pero no fue así.

“Sí, vamos a revisar con la técnica legislativa y lo que proceda se va a corregir, las correcciones que procedan se van a hacer. Estoy hablando con el Senado para ver si tienen posibilidades en caso de modificar las enmiendas al dictamen a ver si lo logramos”.

A su vez la diputada de MC, Laura Ballesteros, reiteró que en estas leyes reglamentarias no se contemplan los derechos humanos, la paridad de género ni se cuidaron las afectaciones a los trabajadores, por lo que los diputados del partido naranja decidieron ampliar sus amparos y demás recursos legales contra la reforma judicial y sus leyes reglamentarias.