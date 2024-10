Septiembre, el mes más violento en Sinaloa desde 2017: Adrián López

El día de ayer tuvimos 7 homicidios, en lo que va del mes suma 57, y septiembre cerró con 142 homicidios, el mes más alto desde julio de 2017, en promedio son 6 homicidios al día, seguimos contando muertos todos los días, lamentó el director de diario Noroeste, Adrián López, quien pidió no normalizar la violencia que prevalece en Sinaloa, “resultado de la impunidad”.

“Ya no hemos visto enfrentamientos en vía pública, ya no hemos visto los bloqueos que generaban muchísimo miedo”, las cifras de homicidio no son comparables con las de Guanajuato, pero en Sinaloa “la violencia sigue constante”, aseguró en el “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin.

Detalló que a la fecha, son 48 las fichas de desaparición de personas en lo que va del mes y desde la captura de “El Mayo” Zambada, suman 314 de personas privadas de la libertad. El robo de autos y la privación de la libertad se duplicó y el homicidio casi se triplicó.

“Perdimos las tendencias descendentes que se venían dando desde 2018, que nos había sacado de los niveles de violencia”, no obstante, afirmó, “luego del cambio de gobierno hemos visto más presencia de la Guardia Nacional, los niños preguntan por qué hay soldados afuera de mi escuela... ver la presencia de las fuerzas armadas, manda un mensaje importante”.

“Ayer en Elota se encontraron algunas fosas y se dio el reporte extraoficial de cinco criminales abatidos, pero seguiremos sin tener un reporte oficial, la información es muy importante para aplacar psicosis”.

Refirió los sinaloenses y específicamente en Culiacán, “hemos encontrado una manera de funcionar que no nos tenga encerrados, pero nadie sale en la noche, no hay vida nocturna, la gente recorrió horarios”.

Señaló que eventos masivos se han suspendido, y ahora “el gran dilema es qué va a pasar con el beisbol, y ver si la gente tiene la suficiente confianza para salir”.

La gente está pendiente de los medios y redes, de qué está pasando, “lo más grave es que normalicemos los muertos, y sigamos funcionando”

Sobre la intromisión extranjera de la que hablan las autoridades, dijo “es la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y debería haber una respuesta... la verdad es que teníamos que haberlo capturado nosotros”. Esto es consecuencia de lo del 25 de julio, eso es innegable.

“El nivel de miedo y autosecuestro para sobrevivir en 50 años, ha sido la impunidad con que los grupos criminales han multiplicado sus negocios y eso no sucede sin la anuencia de los gobiernos de todos los colores”, concluyó.