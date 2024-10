Aprueban diputados reforma constitucional en materia energética de AMLO

En medio de un fuerte debate, y con una modificación de Morena que elimina la responsabilidad al Estado mexicano de su compromiso con la transición energética y reducir paulatinamente la contaminación por gases de efecto invernadero, poco después de las tres de la mañana de este jueves el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, por mayoría calificada, con 350 votos a favor y 111 en contra y una abstención, la reforma constitucional en materia de áreas y empresas estratégicas que busca devolver a Pemex y la CFE su papel como empresas públicas predominantes en la industria energética del país.

Esta séptima iniciativa del paquete de 18 reformas constitucionales que envió el Ejecutivo en febrero pasado, pretende recuperar para el Estado mexicano la soberanía y autosuficiencia energética del país.

Plantea modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna para cambiar la denominación de empresas productivas, por empresas públicas del Estado. Es decir, que su función principal ya no sea el lucro e insertarse en el mercado energético, sino garantizar el servicio público.

Ricardo Monreal habló de las bondades de esta reforma que fue turnada al Senado.

“La prestación del servicio de la energía eléctrica no se podrá alterar por razones económicas ni de ganancias, que será regulado por el Estado. En la prestación de tu luz, en la calle, el servicio público de energía se va a fortalecer y ni habrá forma en que te incrementen las tarifas los privados alegando la recuperación de sus inversiones. Y el Estado garantiza el 54 por ciento contra el 46 por ciento de inversiones privadas”.

Los diputados de oposición, de antemano, se manifestaron en contra de dicha reforma, de hecho, intentaron suspender la discusión de esta propuesta a la que calificaron de ser retrógrada, errónea y tóxica.

En la larga sesión se evidenció que no hubo acuerdos previos, pues se enfrascaron en dimes y diretes personales, ideológicos en la que salieron a relucir, por un lado, una visión pro empresarial y por otro una reivindicación antineoliberal del sector energético.

Algunos diputados de MC se pusieron máscaras antigases en señal de protesta. Laura Ballesteros llamó tóxica a la reforma presidencial y aseguró que no abona a la conservación del medio ambiente, viola los Acuerdos de París y otros convenios internacionales, es más, advirtió que habrá demandas por violentar el T- MEC.

“Pretenden aprobar una reforma energética tóxica que profundiza la emergencia climática, es un intento de constitucionalizar la contra reforma energética que la Suprema Corte invalidó en el 2019 porque violaba el derecho al medio ambiente y condenaba a los mexicanos a pagar precios más caros por electricidad. Hay una sentencia que debe cumplir esta Cámara, dejen ya de pasarse por el Arco del Triunfo al Poder Judicial”.

Los del PAN advirtieron que Pemex y la CFE, además de contaminantes, tienen una deuda de más de 3 billones de pesos con cargo al Estado y que esta reforma afectará las inversiones del país, al limitar la participación privada en esta industria.

En respuesta, la morenista Roció Abreu llamó ignorantes a los panistas les dijo que esta reforma no tiene nada que ver con frenar las inversiones en México, lo que no les gusta es que ya no habrá manga ancha para los empresarios ante los que se arrodillan.

Pero la panista Josefina Gamboa le recordó a Rocío Abreu, su pasado priista cuando en 2013 votó a favor de la reforma energética de Peña Nieto, que ahora tanto critican.

“Es una diputada que no solo votó a favor de la reforma energética en el 2013, siendo de la bancada del PRI, sino que subió a tribuna y aquí tengo su discurso, a defender la reforma energética a cambio de un hueso. Y tengo también los videos con el billetón que le daban en Campeche”

Te puede interesa: Reforma eléctrica que propone AMLO es la misma que se presentó en 2021

Y ya entrados en asuntos turbios, el diputado del PT, Pedro Vázquez, también recordó que algunos panistas sí recibieron millonarios moches a cambio de aprobar la reforma de Peña Nieto y hasta dio nombres.

“Y les refresco la memoria a los que recibieron dinero por la reforma de Peña Nieto, el exsenador del PAN, José Luis Lavalle, el exdiputado del PAN, Ricardo Anaya; Ernesto Cordero, también del PAN, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, todos vimos en los videos llenos de maletas”.

Los legisladores del PRI se manifestaron en el mismo sentido, el jefe de los diputados del tricolor, Rubén Moreira, aseguró que con esta reforma no habrá mayor generación de electricidad ni tampoco más de petrolíferos.