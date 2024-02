Buscará AMLO reforma eléctrica para fortalecer a CFE

Al señalar a ministros de violar sus propios procedimientos, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que dentro del paquete de iniciativas que presentará el próximo 5 de febrero, está una propuesta para recuperar el sector eléctrico.

Luego de la Suprema Corte invalidará la Ley de la Industria Eléctrica, el Primer Mandatario adelantó que se impugnara la decisión y se alista un proyecto como estaba antes de la llamada reforma energética a fin de dejarla como el ex presidente López Mateos.

“Por eso hay que buscar la reforma a la Constitución, regresar, el espíritu a la letra de la Constitución que surge de la Revolución de 1910 y se aprueba el 5 de febrero de 1917, es lo que voy a hacer… Pero es muy claro cómo violan sus propios procedimientos”.

Comentó que de acuerdo a un escrito que le mandó Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad, se puede impugnar el revés de la corte porque es una “flagrante violación al procedimiento” ya que el ministro Alberto Pérez Dayán utilizó el llamado “voto de calidad” ante el empate en la Segunda Sala del máximo tribunal.

“Y dos a favor y dos en contra, o sea un empate pero como uno de estos ministros conservadores empleados de la oligarquía argumenta, recurre a una facultad, o a una norma que como él es el presidente del grupo, de la sala, él tiene voto de calidad, entonces aunque son dos votos, decide que no hay empate, que se anula la ley eléctrica, así de ese tipo, claro se va a impugnar pero eso demuestra el entreguismo en el poder judicial y por eso urge reformar el poder judicial”.

Y es que de acuerdo con lo expuesto por el director de CFE se debió turnar el asunto a otro ministro o ministra para que resolviera lo conducente, “por lo que esta determinación será atacada mediante el recurso correspondiente”. Al acusar que la Corte es juez y parte por lo que los tachó de “traidorzuelos”.

“No es posible, si hay un empate, imagínense, dos ministros borran, desconocen, cancelan, una ley, dos, no es abyección, es que traición a la patria es un concepto de mayor rango para no exagerar, estas son acciones de traidorzuelos”.

Insistió que es necesario una iniciativa de reforma en materia constitucional para elegir a jueces, magistrados y ministros ante un poder que señaló, está podrido.

“Esa fue una, y la otra es que ya dejaron en libertad al abogado Collado (Juan) al abogado de Salinas de Gortari, los jueces también y es diario, es una tras otra o sea está podrido el poder judicial o para no decirlo tan fuerte, está secuestrado por la oligarquía, está al servicio de una minoría rapaz, no ayudan nada al pueblo, no representan al pueblo de México, entonces se necesita una reforma”.

Acusó que su gobierno está “desde hace tiempo remando contra corriente”, por darle preferencia a una empresa pública.