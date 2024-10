¡Compañera presidenta! Mujeres piden salud, seguridad y empleo a Claudia Sheinbaum

“A mí nadie me trajo, yo me vine sola y pague el pasaje de mi camión”, me dijo entre la multitud del Zócalo, la señora Karitina, una mujer mazahua de 60 años que sólo quería ver, aunque fuera de lejos, a la primera mujer presidenta, Claudia Sheinbaum.

Desde el templete la presidenta emitía su primer mensaje a una plaza abarrotada, ya había recibido el bastón de mando de las comunidades indígenas, y mientras prometía, más seguridad y programas de salud, Karitina con el rostro curtido por la tierra de San Felipe de Progreso, Estado de México, le pedía que lleguen los médicos a las rancherías y que frene las redadas de policías y granaderos contra comerciantes.

Conforme pasaban los minutos y comenzaba a caer la tarde, en el Zócalo de la Ciudad de México se extendía el aroma de incienso y copal, arreciaba el frio y amenazaba la lluvia, pero perecía que le imploraron al Dios Tláloc que contuvo cualquier aguacero.

Mariana levantaba una pancarta con una caricatura de la presidenta Sheinbaum y la leyenda: “¡Compañera Presidenta!, llegan ellas, todas las que un día nos pensaron libres y felices”, pero con un performance decenas de chicas, con bandas tricolores en el pecho y vestidas de abogadas, cocineras, doctoras, maestras, barrenderas, científicas, gritaban, “llegamos todas”.

Fernando de 70 años, nunca imaginó que México tendría una mujer presidenta, proveniente Puebla y acompañado de toda su familia expresó: “es algo muy grande, porque el mexicano es bien machista, nunca le damos su lugar a la mujer, y mire, hasta donde pueden llegar”.

En la plaza del Zócalo, mucho júbilo por la primera mujer presidenta y ahí estaba, Claudia en peluches, en llaveros, en muñecas, también en cobijas, gorras y playeras y se escuchaban las porras, las vivas y las consignas de apoyo.

Y en medio de la algarabía, a tan sólo dos calles, sobre Isabel la Católica, decenas de indigentes acomodando cartones y papel, sólo buscaban pasar la noche, cargando el peso de la pobreza y la miseria, marcando al México real, el México que inicia nuevo sexenio y una nueva historia con Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México.

