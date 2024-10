Desde el Zócalo capitalino Sheinbaum da su primer discurso

La presidenta Claudia Sheinbaum inició su mensaje reconociendo al expresidente Andrés Manuel López Obrador y dando al grito es un honor estar con Obrador.

Ante las personas que se encuentran celebrando el inició de su sexenio en la plancha de Zócalo de la Ciudad de México y después de la entrega del Bastón de Mando dio su primer mensaje como la primera presidenta de México.

Así recibe Claudia Sheinbaum el Bastón de Mando de los Pueblos Indígenas



“Qué significa el segundo piso de la Cuarta Transformación, significa mantener nuestros principios las causas, vamos a gobernar con los principios de la Cuarta Transformación, por el bien de todos primero los pobres, no puede haber un gobierno rico con pueblo pobre, con el pueblo todo y sin el pueblo nada… Vamos a mantener todos los programas del presidente, el día de hoy también, y digo presidente porque es el mejor presidente que ha tenido nuestro país…

El día de hoy además el segundo piso significa como lo mencioné en el Congreso, un paso más, por primera vez no en 200 años, por lo menos 503 años no había habido una mujer presidenta de México…. Y como siempre decimos, no llego sola, llegamos todas las mujeres de México… pido un poco de su paciencia como lo hizo López Obrador quiero hacer con ustedes los cien puntos del segundo piso de la cuarta transformación”.

Aquí algunos de ellos:

No habrá sometimiento a intereses políticos, económicos o extranjeros, se trabajará por el interés supremo del pueblo y federación Gobernar como sustento, el humanismo mexicano que se nutre de los pilares, la esencia de los pueblos originarios y también la historia de México Seremos un gobierno sensible y cercano a la gente, de territorio y no escritorio, seguiré visitando los estados de la República los fines de semana, a partir de mañana reinician las mañaneras del pueblo a las 7:30 de la mañana La libertad es un principio democrático, se respetarán los derechos humanos y nunca usaremos la fuerza del estado para reprimir al pueblo de México Respetaremos y garantizaremos la diversidad religiosa, política cultural y sexual, se combatirá cualquier forma de discriminación, no al racismo, no al clasismo y no al machismo Seguirá la política exterior… Nos corresponde siempre defender la grandeza de México…Nunca de subordinación, somos un país libre, democrático, soberano e independiente, somos un gran país con un pueblo maravilloso, Andrés Manuel López Obrador le devolvió la dignidad al pueblo y nadie se lo podrá rebajar Nuestros paisanos son los héroes y heroínas de la patria, pilar de la economía de Estados Unidos, siempre estaremos agradecidos y admirados por su trabajo por el apoyo a su familia, siempre defenderemos, he encargado a la SRE que su principal tarea sea atender a consulados a paisanos y paisanas con dignidad Reforma judicial, en unos días el senado va a emitir la convocatoria, lo que queremos es más autonomía, además ya el Ejecutivo se elige democráticamente, el legislativo y ahora toca al poder judicial ser elegido democráticamente con el pueblo todo sin el pueblo nada Seguiremos trabajando con los familiares para alcanzar la verdad y la justicia hasta encontrar a todos los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa. En su momento impulsaremos la Reforma al Sistema Electoral para impulsar la revocación de mandato, la decisión del pueblo en consultas y costo de elecciones del pueblo, en 2027 me someteré a la revocación de mandato como dice la Constitución… Se enviará iniciativa de Reforma Constitucional para recuperar el principio democrático de no reelección para que a partir del 2030 ningún puesto de elección popular pueda ser reelecto. Ni presidentes municipales, ni senadores, ni diputados, pondrán a ningún sucesor familiar en algún puesto de elección popular, no al nepotismo. La Secretaría de la Función Pública se convierte en Secretaría Anticorrupción (parte del proyecto de AMLO) No regresará el modelo neoliberal, se mantendrán la economía moral y el humanismo mexicano No regresaré al avión presidencial, ni el estado mayor presidencial, ni viviré en Los Pinos… que nadie gane más que la presidenta de la República Se respetará la autonomía del Banco de México Se apoyará economía popular, no va a aumentar la gasolina, ni el diesel, ni la electricidad, ni el gas doméstico por encima de la inflación, no regresarán los gasolinazos Se facilitará acceso al pago de impuestos y servicios. Se creará programa de ejecución y digitalización de trámites más grande en la historia que no hagan fila las personas República fraterna, estamos pagando las deudas históricas que teníamos con los pueblos, se aprobaron los derechos de pueblos indígenas y afromexicanos, nos va a tocar a nosotros hacerlo realidad (todos se pusieron de pie a grito de sí se pudo) van a continuar planes de justicia para pueblos (15) Se garantizarán los programas del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pensión de adultos mayores, a personas para personas con discapacidad, becas a estudiantes, sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro, precios de garantía, la escuela es nuestra y la clínica es nuestra todo los vamos a mantener Todas las mujeres entre 60 a 64 años recibirán apoyo bimestral, estense pendientes porque este mes inicia la inscripción que harán los servidores de la nación que van a estar en plazas públicas inscribiendo a mujeres de 63 y 64 años para después ir avanzando Todas y todos los estudiantes de preescolar tendrán su beca… este mes inicia la inscripción en secundaria También se inicia programa de salud casa por casa para ello los servidores de la nación, tocarán puerta por puerta en todas las casas de adultos mayores para conocer su estado de salud y en enero vamos a contratar más de 20 mil enfermeras, enfermeros, médicos para hacer realidad el programa casa por casa.

