ISSSTE finaliza contrato APP de la CH Mérida y genera ahorros significativos

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha anunciado la finalización del contrato de asociación pública privada (APP) con la empresa Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Yucatán S.A.P.I. de C.V.

La directora general del ISSSTE, Bertha Alcalde Luján firmó el acuerdo junto con el representante de la empresa, Hipólito Gerard Rivero. Este convenio, que tuvo lugar en Palacio Nacional, establece que el inmueble de la Clínica Hospital Mérida, ubicada en Susulá, Yucatán, pasará a ser propiedad del ISSSTE a partir del 28 de agosto de 2024.

Una nueva imagen para la Clínica Hospital Mérida

Durante la firma del convenio, Bertha Alcalde Luján destacó que esta acción es un “paso importante para avanzar en la desprivatización del instituto, así como en el fortalecimiento de su infraestructura”.

La terminación del contrato permitirá al ISSSTE mejorar la prestación de servicios médicos. Logrará generar ahorros significativos y brindará mejor atención en 21 especialidades a más de 179 mil derechohabientes.

📷 #COMUNICADO

Issste generará ahorros significativos con la terminación del contrato APP de la CH Mérida.

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El contrato APP, que había iniciado en mayo de 2018 con una vigencia de 27 años, comprometía al ISSSTE a realizar pagos por miles de millones de pesos. Sin embargo con la finalización anticipada, el ISSSTE pagará más de 300 millones de pesos, según el avalúo realizado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).

A partir de la fecha estipulada el ISSSTE asumirá completamente la operación de la Clínica Hospital Mérida, que cuenta con 66 camas y servicios en múltiples especialidades médicas.

Ayer se dio un paso muy importante para avanzar en la desprivatización del #ISSSTE y el fortalecimiento de su infraestructura con la firma de un convenio para dar por terminado el esquema de funcionamiento como Asociación Público-Privada (APP) de la Clínica Hospital Mérida. pic.twitter.com/Q1vwB5ZFge — ISSSTE (@ISSSTE_mx) August 13, 2024

La firma del convenio fue testificada por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O y contó con la participación de altos funcionarios del ISSSTE y la SHCP.