Confirma la presidenta Sheinbaum su asistencia a la final del Mundial 2026 en EE.UU.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó su asistencia a la final de la Copa del Mundo como muestra de buena cooperación con Estados Unidos.

La noche del viernes la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó haber recibido una invitación del su homólogo el presidente Donald Trump para asistir a la final mundial copa FIFA 2026, en su agenda tenía previsto un de Delta Airlines que fue cancelado por malas condiciones atmosféricas, sin embargo, Presidencia busca alternativas.

Este sábado, la jefa del Ejecutivo transmitió un mensaje videograbado en el que indicó que su asistencia es muestra de la buena colaboración con Estados Unidos.

Les comparto el siguiente mensaje. pic.twitter.com/rMJxEGDJYL — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 18, 2026

La mandataria mexicana consideró de importancia diplomática la vista y representación de México, al igual que la presencia del primer ministro de Canadá, Mark Carney, y adelantó que el lunes por la mañana estará de regreso en México.

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Buen día, hace unos minutos recibimos la Comunicación de la Presidenta @Claudiashein en la que informa a la Comisión Permanente, observando el artículo 88 constitucional, que saldrá del país para asistir al partido de la Final del Mundial de Futbol 2026 que coorganizó México… pic.twitter.com/wj5Q5YYRHh — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) July 18, 2026

De manera inmediata la Secretaría de Gobernación emitió la solicitud de permiso de salida de la presidenta a la Comisión Permanente del Senado de la República; la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Laura itzel castillo confirmó que se atendía el oficio presentado por la presidenta en el que solicita permiso para salir de México en respuesta a la invitación del presidente Trump,

A través de redes sociales la presidenta de la comisión permanente confirmo:

“Hace unos minutos recibimos la comunicación de la presidenta Claudia Sheinbaum en la que informa a la comisión permanente observando el artículo 88 constitucional que saldrá del país para asistir al partido de la final del mundial de fútbol 2026 que organizó México junto con Estados Unidos y Canadá atendiendo a la invitación de Donald trump presidente de Estados Unidos de América”

La respuesta a la invitación no resulta descabellada, toda vez que México debe estar representado en la final del torneo futbolístico, debido a que es uno de los tres países sede de la justa.

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