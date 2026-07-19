Dictan prisión preventiva a Ernesto “N”, exgobernador de Baja California, por huachicol fiscal

Dictan prisión preventiva a Ernesto “N” ex gobernador de Baja California y a 7 personas más

Ernesto” N”, ex gobernador de Baja California ya fue trasladado de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) al penal del Altiplano en el Estado de México, luego de que se les dictara prisión preventiva junto a otras siete personas más, acusados de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

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¿Por qué dictaron prisión preventiva a Ernesto “N”?

De acuerdo con información que dio a conocer la Fiscalía General de la República (FGR), la resolución fue emitida tras una audiencia inicial que se prolongó por más de un día, en la que el Ministerio Público Federal presentó cerca de cien datos de prueba para sustentar la imputación.

Tras diversos recesos durante la audiencia, el Ministerio Público Federal logró obtener, para los imputados Ernesto “N”, Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N”, la medida cautelar de prisión preventiva, la cual deberán cumplir en el CEFERESO 1 “Altiplano”, en el Estado de México.

En el caso de José María “N” y Guillermo “N”, permanecerán en sus domicilios por motivos de salud, mientras que Adriana “N” quedará interna en el CERESO Nezahualcóyotl Sur.

¿Qué informó la FGR sobre la investigación?

Estas personas fueron detenidas en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, como resultado del trabajo de una investigación de alta complejidad relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo en la que los imputados posiblemente participaron.

Lo anterior representa un esquema de contrabando de hidrocarburo, el cual consiste en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas; es decir, que se reporta menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos.

¿Qué señaló la Fiscalía sobre el caso?

La FGR enfatizó que estas conductas delictivas generan una afectación económica directa para el país y, al mismo tiempo, constituyen una fuente de ingresos para organizaciones criminales.

Recordó que a las personas mencionadas se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.