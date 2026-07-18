Son más de 8 mil 400 las gasolineras que se suman al acuerdo para estabilizar el precio del diésel

El acuerdo gasolinero ha permitido que el precio promedio nacional del diésel se mantenga por debajo de los 27 pesos por litro.

El Gobierno de México informó que 435 estaciones de servicio se incorporaron al Acuerdo Voluntario para la Estabilización del Precio del Diésel, con lo que ya suman 8 mil 481 gasolineras adheridas, equivalente al 83% del sector.

De acuerdo con la actualización oficial, esta estrategia ha permitido que el precio promedio nacional del diésel se mantenga por debajo de los 27 pesos por litro, mientras que en la zona fronteriza se ubica por debajo de 25.39 pesos por litro, beneficiado por la tasa preferencial del 8% de IVA vigente en esas regiones.

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Pese a los avances, las autoridades señalaron que mil 721 estaciones de servicio continúan comercializando el combustible a precios significativamente superiores a los registrados en el mercado, por lo que hicieron un llamado a esos establecimientos para sumarse al acuerdo, con el objetivo de contribuir a la estabilidad económica de las familias.

El Gobierno federal aseguró que, de manera paralela, continúan operando diversas medidas para contener el precio del diésel, entre ellas la aplicación de estímulos fiscales al IEPS, la reducción de comisiones por pagos con tarjetas y vales en coordinación con la banca y las empresas emisoras, así como el respaldo de Petróleos Mexicanos (Pemex) mediante el suministro de combustibles a precios competitivos y la ampliación de su red de transporte de última milla.

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También informó que se mantienen acciones para reforzar la seguridad en carreteras y estaciones de servicio, además de optimizar la logística de distribución de combustibles en todo el país.

Las autoridades reiteraron que continuará la vigilancia del mercado para garantizar condiciones de competencia y proteger a los consumidores. El listado de las estaciones de servicio que aún no se han sumado al acuerdo puede consultarse en el repositorio oficial de la Secretaría de Energía.

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