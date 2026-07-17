Asesinan a cuatro miembros de una familia en Jonacatepec; una adolescente logra sobrevivir

Un grupo de hombres armados habría ingresado en el domicilio ubicado en la colonia Capilla de Jonacantepec y asesinado a cuatro personas entre ellos dos menores.

Cuatro integrantes de una familia fueron asesinados al interior de su vivienda, ubicada en la colonia La Capilla, en el municipio de Jonacatepec. Una adolescente logró sobrevivir al ataque y fue quien pidió ayuda la mañana de este viernes.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de hombres irrumpió durante la noche del miércoles en el domicilio localizado sobre la calle Morelos y agredió con un arma punzocortante a las personas que se encontraban en el inmueble.

La única sobreviviente permaneció oculta durante varias horas y, al amanecer, salió a solicitar auxilio a los vecinos. La menor presentaba lesiones en un brazo y en el abdomen, además de relatar que sus padres y sus hermanas permanecían inmóviles dentro de la vivienda.

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Al arribar al lugar, elementos de seguridad y paramédicos ingresaron al domicilio, donde localizaron sin vida a un hombre, una mujer, así como a dos menores de edad, todos con heridas provocadas por arma punzocortante.

La adolescente fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, mientras la zona quedó bajo resguardo de las autoridades para permitir el trabajo de los peritos y agentes de investigación.

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que inició las diligencias correspondientes y que las indagatorias se realizarán bajo el Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género. Asimismo, señaló que se agotarán todas las líneas de investigación para esclarecer el crimen e identificar a los responsables de este multihomicidio.

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