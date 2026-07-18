Bebé abandonado en Ecatepec es resguardado por policías y queda bajo protección del DIF

La menor adolescente que había abandonado a su recién nacido permanece junto con su hijo bajo resguardo de autoridades de la Fiscalía de Atención a Víctimas de Ecatepec de Morelos, Estado de México, al no contar con redes de apoyo.

El bebé abandonado en Ecatepec, Estado de México fue resguardado por elementos del Sector 23 luego de que el menor de un mes de nacido fuera dejado por su madre, adolescente de 16 años, afuera de un domicilio en la colonia Granjas Valle de Guadalupe. Posteriormente, la joven regresó a buscarlo, por lo que ambos quedaron bajo protección de la Procuraduría del DIF. El menor fue ingresado a un hospital para valoración médica tras presentar fiebre.

Resguardo del bebé y localización de la madre

Un vecino de la colonia Granjas Valle de Guadalupe se percató que una pareja de jóvenes discutía afuera de su casa y la mujer dejó en la banqueta a un bebé envuelto en una cobija, aunque siguió discutiendo con el masculino y luego continuó caminando, además de que se veía en estado inconveniente, por lo que el curioso pidió la intervención policial.

Elementos del Sector 23 resguardaron al pequeño y realizaron recorridos para ubicar a la madre, quien se dirigía de regreso al domicilio donde dejó al bebé abandonado, por lo que solicitaron la intervención de policías de la Unidad de Atención a Víctimas. Al ser cuestionada señaló que solo lo había dejado por unos minutos, mientras discutía con su pareja.

Tanto la madre de 16 años como el infante fueron trasladados a las instalaciones del sector policial, donde acudieron paramédicos de Protección Civil, que valoraron al bebé y detectaron que presentaba un cuadro de fiebre, por lo que lo trasladaron al Hospital José María Rodríguez, donde se quedó internado para observación médica.

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Intervención del DIF y redes de apoyo

De acuerdo con la adolescente, quien fue hallada en estado de intoxicación, vive en un cuarto sola y señaló no contar con redes de apoyo, además de que no tener registro del infante de un mes de nacido.

Ante esta situación, la madre del menor fue trasladada por personal de la Unidad de Atención a Víctimas a las instalaciones de la Procuraduría del DIF, donde se realizó un rastreo de redes de apoyo y se pudo contactar con la abuela de la joven, a quien consideraron viable para reintegrar al bebé abandonado tras realizar un convenio de buenos cuidados, mientras que la adolescente será canalizada a un centro de rehabilitación.

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