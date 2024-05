Se levanta contingencia ambiental en CDMX y Edomex

CIUDAD DE MÉXICO, 10MAYO2024.- Por tercera ocasión la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México. FOTOS: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), levantó la Fase 1 del Plan de Contingencia Ambiental por Ozono, tras más de 24 horas de emergencia atmosférica, por lo que quedan sin efectos las medidas restrictivas extraordinarias a la circulación vehicular, es decir, a partir de las tres de la tarde ya no se aplicará el programa doble Hoy No Circula.

La autoridad ambiental dio por concluidas las medidas del plan de contingencia al mejorar las condiciones para dispersión de los contaminantes, pues las concentraciones de ozono fueron menores, además de registrarse un incremento en la ventilación en el Valle de México permitiendo incluso, la formación de nubes.

De cualquier manera, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, recordó a la población estar atenta a las recomendaciones para la protección de la salud y la reducción de emisiones contaminantes dado que la onda de calor continuará durante los próximos días.