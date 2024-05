Respaldaríamos la versión de la señora Ceci Flores, si fuera real: Jael Jacobo

En Así las Cosas, Jael Jacobo, integrante del Colectivo Nacional Unidas Siempre Buscando, dijo que los colectivos de madres buscadoras de la Ciudad de México, respaldarían la versión de la activista Cecilia Flores si fuera real, luego de que esta semana la madre buscadora de Sonora, denunció que había encontrado una fosa clandestina con restos humanos y un crematorio, en un predio entre las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, la buscadora capitalina concuerda con la versión de la Fiscalía General de Justicia capitalina, al considerar que Ceci Flores sí esta usando este caso como un tema político, pero lamentó que haya afectado a todos los colectivos de familiares de personas desaparecidas en la capital.

Jael Jacobo, quien busca a su hermano desaparecido, negó que el Colectivo Nacional Unidas Siempre Buscando, esté defendiendo al Gobierno de la Ciudad De México, como lo señaló la fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora.

“Es mentira, porque a mí el Gobierno actual me debe a mi hermano, y obviamente yo jamás voy a estar a favor del Gobierno, pero tampoco me voy a poner a defender una situación que no es real”.

